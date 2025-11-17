Сегодня 17 ноября 2025
Huawei раскрыла дату анонса флагманов Mate 80 и складного Mate X7

Компания Huawei подтвердила скорый запуск смартфонов серии Mate 80 на рынке Китая. Производитель представит аппараты Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro Max (он заменит версию Pro+), Mate 80 RS Ultimate Design и Mate X7 26 ноября.

Источник изображений: fonearena.com

Источник изображений: fonearena.com

Все смартфоны серии Mate 80 оснащены массивным круглым модулем основной камеры и OLED-дисплеями. Они выполнены в корпусе с рамой из металла, а также поддерживают технологию распознавания лиц и оснащены сканером отпечатков пальцев, расположенным на боковой поверхности корпуса.

Huawei Mate 80

Huawei Mate 80

Опубликованные изображения указывают на то что Mate 80 и Mate 80 Pro оснащены тройной основной камерой, в составе которой имеется перископический телеобъектив. Эти модели будут доступны в чёрном, белом, золотистом и зелёном цветовых вариантах исполнения корпуса.

Huawei Mate 80 Pro

Huawei Mate 80 Pro

Mate 80 будет поставляться в версиях с 12 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 256 Гбайт, 12 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт ПЗУ, а также 16 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт ПЗУ. Модель Pro также будет доступна в версии с 16 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт ПЗУ. Оба смартфона будут поддерживать быструю проводную зарядку мощностью до 66 Вт.

Huawei Mate 80 Pro Max

Huawei Mate 80 Pro Max

Huawei Mate 80 Pro Max будет поставляться в чёрном, серебристом, золотом и сером вариантах цветового исполнения. Последние два цвета производитель задействует для моделей с 16 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт ПЗУ, а также с 16 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт ПЗУ.

Huawei Mate 80 RS Ultimate Design

Huawei Mate 80 RS Ultimate Design

Mate 80 RS Ultimate Design будет доступен в тёмно-чёрном, белом и фиолетовом вариантах цветового исполнения. Huawei выпустит версии устройства с 20 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт ПЗУ, а также с 20 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт ПЗУ. Mate 80 Pro Max и Mate 80 RS оснащены основной камерой, объединившей сразу четыре модуля, два из которых — перископические. Также ожидается, что эти модели будут поддерживать проводную зарядку мощностью до 100 Вт.

Вместе с этим Huawei представит складной смартфон Mate X7, который станет преемником прошлогоднего Mate X6. По данным источника, смартфон будет доступен в чёрном, фиолетовом, красном, голубом и белом вариантах цветового исполнения. Разработчики оснастили смартфон 7,95-дюймовым LTPO-дисплеем с поддержкой разрешения 2K, а также фирменным микропроцессором Kirin 9030. По сравнению с прошлогодней моделью новинка также получит более тонкий гибкий дисплей и улучшенную систему камер.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
huawei mate 80, huawei, mate x7, смартфоны
