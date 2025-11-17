Сегодня 17 ноября 2025
Создатель ИИ-гаджета Rabbit R1 перестал платить зарплаты, но ожидает инвестиций на новое устройство

Стартап Rabbit, представивший на выставке CES 2024 провальный ИИ-гаджет Rabbit R1, начиная с июля не выплачивает сотрудникам зарплату. Из-за этого несколько сотрудников бастуют с начала октября, сообщил ресурс Tom’s Guide. Генеральный директор Rabbit Джесси Лю (Jesse Lyu) пояснил ресурсу, что планы компании начать продажу устройства в Индии сорвались, и ей пришлось перейти в режим «консервации денежных средств».

Источник изображения: Rabbit

Источник изображения: Rabbit

«Мы собирались начать поставки в Индию, поскольку это, несомненно, один из крупнейших рынков, — сообщил Лю в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию. — Устройства R1 были готовы ещё в мае прошлого года. Но внезапно возникли некоторые сложности с регулированием, которые мы не смогли решить, что значительно снизило наши финансовые прогнозы».

Лю заявил, что компания обязательно выплатит всем сотрудникам зарплату и в дальнейшем будет производить её выплату в оговоренные законодательством сроки. Он добавил, что компания ожидает «получить финансирование в ближайшие недели», но не может раскрыть имя инвестора. Глава Rabbit уточнил, что в забастовке участвуют трое из 26 сотрудников, и что компания «полностью уважает это решение».

С ноября 2021 года Rabbit провела пять раундов финансирования. В октябре 2023 года Rabbit привлекла $20 млн от Khosla Ventures, а также получила ещё $10 млн инвестиций в декабре того же года. Какую сумму и от кого именно компания получит в новом раунде финансирования, гендиректор не уточнил.

Как отметил Tom’s Guide, проблема заключается не в том, что кому-то задержали зарплату, а в том, что существует значительный разрыв между хайпом вокруг оборудования для ИИ и его востребованностью среди пользователей.

Многим людям ИИ-гаджеты кажутся бесполезными, поскольку уже имеющиеся мобильные устройства способны выполнять практически все задачи с использованием ИИ, которые вы хотели бы выполнять с помощью приложений и программного обеспечения. Поэтому многие не видят смысла в том, чтобы носить с собой второе устройство в дополнение к смартфону.

В ответ на вопрос о планах Rabbit на будущее, Джесси Лю заявил, что сейчас речь идёт о выживании компании. «Именно на этом мы сейчас и сосредоточены», — добавил он.

Источник:

rabbit, rabbit r1, гаджеты, ии
