Nintendo показала первые кадры из фильма по The Legend of Zelda — фанаты в восторге

Анонсированный в 2023 году полнометражный фильм по мотивам приключенческих фэнтезийных экшенов The Legend of Zelda от Nintendo до сих пор не удостоился ни одного трейлера, но наконец получил первые скриншоты.

Соавтор The Legend of Zelda Сигэру Миямото (Shigeru Miyamoto) в официальном микроблоге Nintendo объявил о старте съёмок экранизации и поделился первыми кадрами из фильма.

Дебютные три скриншота фильма по The Legend of Zelda демонстрируют принцессу Зельду и её защитника Линка на фоне зелёных холмов королевства Хайрул (Новой Зеландии, судя по утечкам со съёмок).

Скриншоты

Кадры также впервые позволяют взглянуть на Бо Брагасон (Bo Bragason) и Бенджамина Эвана Эйнсворта (Benjamin Evan Ainsworth) в роли Зельды (с луком наперевес, стоит отметить) и Линка соответственно.

По словам Миямото, съёмки экранизации The Legend of Zelda продвигаются в соответствии с графиком, однако до релиза фильма ещё далеко: «Будем благодарны, если вы сможете терпеливо ждать [премьеру]».

Фанаты The Legend of Zelda в комментариях к анонсу остались без ума от подбора актёров и дизайна костюмов, сочетающих элементы прошлого и настоящего серии. По мнению поклонников, Брагасон и Эйнсворт отлично попали в образы героев.

В результате недавнего переноса фильм по The Legend of Zelda выйдет в прокат 7 мая 2027 года. Режиссёром выступит Уэс Болл (Wes Ball), снявший «Планета обезьян: Новое царство» и трилогию «Бегущий в лабиринте».