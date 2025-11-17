Сегодня 17 ноября 2025
Nintendo показала первые кадры из фильма по The Legend of Zelda — фанаты в восторге

Анонсированный в 2023 году полнометражный фильм по мотивам приключенческих фэнтезийных экшенов The Legend of Zelda от Nintendo до сих пор не удостоился ни одного трейлера, но наконец получил первые скриншоты.

Источник изображений: Nintendo

Источник изображений: Nintendo

Соавтор The Legend of Zelda Сигэру Миямото (Shigeru Miyamoto) в официальном микроблоге Nintendo объявил о старте съёмок экранизации и поделился первыми кадрами из фильма.

Дебютные три скриншота фильма по The Legend of Zelda демонстрируют принцессу Зельду и её защитника Линка на фоне зелёных холмов королевства Хайрул (Новой Зеландии, судя по утечкам со съёмок).

Кадры также впервые позволяют взглянуть на Бо Брагасон (Bo Bragason) и Бенджамина Эвана Эйнсворта (Benjamin Evan Ainsworth) в роли Зельды (с луком наперевес, стоит отметить) и Линка соответственно.

По словам Миямото, съёмки экранизации The Legend of Zelda продвигаются в соответствии с графиком, однако до релиза фильма ещё далеко: «Будем благодарны, если вы сможете терпеливо ждать [премьеру]».

Фанаты The Legend of Zelda в комментариях к анонсу остались без ума от подбора актёров и дизайна костюмов, сочетающих элементы прошлого и настоящего серии. По мнению поклонников, Брагасон и Эйнсворт отлично попали в образы героев.

В результате недавнего переноса фильм по The Legend of Zelda выйдет в прокат 7 мая 2027 года. Режиссёром выступит Уэс Болл (Wes Ball), снявший «Планета обезьян: Новое царство» и трилогию «Бегущий в лабиринте».

Источник:

Теги: the legend of zelda, nintendo, экранизация
