Календарь релизов 17 – 23 ноября: Moonlighter 2, Demonschool, Forestrike и Neon Inferno

Неделя подкидывает отличный набор игр для всех вкусов! Ретро-вдохновение встречается с новыми идеями: Forestrike возвращает классические аркадные сражения, SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide радует юмором, а Moonlighter 2 открывает двери новой лавки приключений. Любителям хоррора и мрачных миров — Demonschool и Neon Inferno, а фанаты S.T.A.L.K.E.R. 2 наконец дождались релиза. Завершает неделю уютный Windswept и музыкальный Lumines Arise.

