Sparkle представила видеокарту Arc Pro B60 Dual Passive с боковым HDMI и пассивным охлаждением

Компания Sparkle представила видеокарту Intel Arc Pro B60 Dual Passive SBP60DP-48G для рабочих станций, оснащённую пассивной системой охлаждения. В составе новинки сочетаются два графических процессора Intel Arc Pro B60. Карта получила 48 Гбайт памяти GDDR6 и интерфейс PCIe 5.0 x16, который делится между двумя GPU. Энергопотребление ускорителя заявлено на уровне 400 Вт, что по сути вдвое больше, чем у одной Arc Pro B60.

Согласно спецификациям, графические процессоры в составе Arc Pro B60 Dual Passive работают на Boost-частоте 2400 МГц. В каждом GPU содержится по 20 ядер Xe и по 160 матричных XMX-движков. Карта оснащена 192-битным интерфейсом памяти с пропускной способностью до 456 Гбайт/с.

Толщина ускорителя составляет два слота расширения, размеры карты — 300 × 112 × 42 мм. Вес составляет 1,52 кг. Она оснащена радиатором с полностью пассивным охлаждением, а также задней металлической пластиной.

Вместо четырёх видеовыходов, которые можно обнаружить у обычной Sparkle Arc Pro B60 24GB, модель Dual Passive получила только два порта HDMI 2.1a, каждый из которых способен выводить изображение в разрешении до 7680 × 4320 пикселей при частоте 60 Гц. Один из разъёмов HDMI расположен на привычном месте (на задней панели), второй — на верхнем торце видеокарты, где у большинства других карт чаще всего располагаются разъёмы питания.

Питание Arc Pro B60 Dual Passive SBP60DP-48G осуществляется через один разъём 12V-2×6, а не через 8-контактный PCIe, как у многих других версий Arc Pro B60.

Sparkle уже предлагает три разных модели Arc Pro B60 в целом: две на базе одного графического процессора (одна оснащена кулером «турбиной», вторая — пассивным охлаждением). Теперь к ним добавилась третья версия — на базе двух GPU и с пассивным охлаждением. Производитель также ранее намекал на версию с СЖО и вариант на базе двух GPU с системой охлаждения с вентилятором тангенциального типа («турбиной»).