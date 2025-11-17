Ролевой экшен Where Winds Meet в антураже фэнтезийного Китая привлёк свыше 2 млн игроков за первые сутки

Разработчики из студии Everstone при поддержке издательства NetEase Games выпустили 14 ноября условно-бесплатный ролевой экшен Where Winds Meet. Всего за сутки после релиза проект привлёк свыше 2 млн пользователей, о чём его авторы сообщили в своём микроблоге.

События Where Winds Meet разворачиваются в фэнтезийных декорациях средневекового Китая эпохи Пяти династий и Десяти царств. Главный герой — молодой мастер меча, который хочет раскрыть «забытые истины и тайны своей личности».

Игра предлагает заняться исследованием огромного мира с максимальным разнообразием локаций — от шумных городов до скрытых в густых лесах храмов. Отправиться в путешествие можно как в одиночку, так и в кооперативе до четырёх человек.

«Откройте для себя тысячи интересных мест в более чем 20 уникальных регионах. Взаимодействуйте с разнообразными персонажами, участвуйте в аутентичных занятиях, исследуйте древние города, находите забытые гробницы, играйте на флейтах под колышущимися ивами и наслаждайтесь напитками под освещённым фонарями небом», — гласит описание в Steam.

Where Winds Meet доступна на ПК (Steam, Epic Games Store) и PlayStation 5. Проект распространяется по условно-бесплатной модели. Поддержки русского языка пока нет. Пиковый онлайн в сервисе Valve за первые сутки после релиза достиг 193,8 тыс. человек — на момент публикации новинка занимает шестое место в списке самых популярных игр Steam.