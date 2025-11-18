Сегодня 18 ноября 2025
Huawei выпустила в России смартфон Nova 14i с батареей на 7000 мА·ч — от 17 999 рублей

В России стартовали продажи смартфона Huawei Nova 14i среднего ценового сегмента, который выделяется крупным 6,95-дюймовым экраном и ёмкой батареей на 7000 мА·ч.

Несмотря на ёмкую батарею, смартфон Huawei Nova 14i имеет компактные размеры, заметно отличаясь от более массивных устройств с аналогичной ёмкостью аккумулятора. При этом толщина корпуса составляет всего 8,9 мм. Заряда батареи достаточно для до 26 часов воспроизведения видео, до 60 часов веб-сёрфинга, а также до 31 часа прослушивания музыки без подзарядки.

Huawei Nova 14i оснащён безрамочным 6,95-дюймовым дисплеем Huawei FullView с разрешением FHD+ (2376 × 1080 пикселей), частотой обновления 90 Гц и частотой дискретизации касаний 270 Гц. Аппарат базируется на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 680, располагает 8 Гбайт оперативной памяти и до 256 Гбайт встроенной.

Для съёмки фото и видео предусмотрена основная 50-мегапиксельная камера с диафрагмой f/1.8, дополненная 2-мегапиксельным датчиком глубины. Съёмку селфи и проведение видеозвонков обеспечивает фронтальная камера с разрешением 8 мегапикселей.

Также в смартфоне предусмотрена кнопка X, одним нажатием обеспечивающая быстрый доступ к часто используемым приложениям и функциям. Пользователь может сформировать персонализированный набор таких приложений. Двойным нажатием или удержанием кнопки X включается фонарик либо осуществляется вызов экстренного контакта.

Для управления функциями устройства используется интерфейс EMUI 14.2. Вес смартфона составляет 216 г. Цветовые варианты корпуса — чёрный или «голубой кристалл».

Стоимость Huawei Nova 14i (8 + 256 Гбайт) составляет 19 999 руб. Версия Huawei Nova 14i с 8/128 Гбайт памяти обойдётся в 17 999 руб.

Источник:

Теги: huawei, смартфон, россия
