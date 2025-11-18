Сегодня 18 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... ИИ-режим в поиске Google научился визуал...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

ИИ-режим в поиске Google научился визуализировать маршруты планируемых путешествий

Пользователи Google, которые собираются в деловую поездку или отпуск, теперь могут задействовать ИИ-режим AI Mode в поисковике компании для визуализации маршрута своих перемещений. Достаточно описать будущую поездку в AI Mode и выбрать опцию Create with Canvas, после чего сервис в боковой панели сформирует маршрут перемещений с включением в него данных о перелётах и отелях.

Источник изображений: Google

Источник изображений: Google

Сформированный таким образом файл может содержать предложения ИИ на основе введённых пользователем данных, а также фотографии мест, где пользователь может оказаться, и отзывы из «Google Карт». Изначально сгенерированный маршрут можно доработать с помощью дополнительных текстовых запросов. К примеру, можно попросить ИИ-помощника подобрать отели в определённом ценовом диапазоне или найти развлечения с учётом проводимого в пути времени. На данном этапе это нововведение доступно пользователям из США, которые взаимодействуют с AI Mode на компьютерах.

Напомним, функция Canvas была запущена в марте как динамическое рабочее пространство для Gemini, способное отображать разную информацию в режиме онлайн. Google анонсировала функцию планирования поездок с использованием Gemini ещё в прошлом году, и теперь она постепенно становится доступной пользователям поисковой системы. Вероятно, это плохая новость для некоторых крупных туристических компаний, которые занимаются разработкой собственных аналогов.

Пользователи могут задействовать ИИ-агента для автоматизированного бронирования билетов на разные мероприятия и встречи, а вскоре к этому добавится возможность бронирования столиков в ресторанах. AI Mode формирует список вариантов с ссылками для завершения процесса бронирования через партнёров Google в США, таких как OpenTable, Resy и др.

Google также сотрудничает с гостиничными компаниями и онлайн-платформами бронирования, включая Booking.com, Expedia, Marriott и др., чтобы в будущем запустить бронирование билетов на авиаперелёты и номеров в отелях с помощью AI Mode. В дополнение к этому компания расширяет доступность ИИ-функции поиска выгодных предложений по авиаперелётам, которая прежде была доступна в США, Канаде и Индии. По данным Google, этот инструмент постепенно станет доступен в более чем 200 странах и будет поддерживать свыше 60 языков.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google выпустит мобильную версию AI Studio для вайб-кодинга на ходу
Google готовится к запуску Gemini 3 — это может изменить расстановку сил в сфере ИИ
Google обязали заплатить €572 млн немецким сайтам сравнения цен Idealo и Producto за то, что поисковик мешал их работе
Владелец Amazon Джефф Безос нашёл себе новую работу в сфере ИИ
Биткоин вновь упал — и обнулил весь рост с начала года
Глава Microsoft считает, что ИИ не должен обогащать лишь кучку техногигантов
Теги: ai mode, gemini, google
ai mode, gemini, google
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ИИ поручили управление торговым автоматом — вскоре он попытался связаться с ФБР
Капитализация Oracle рухнула на 30 % с того момента, когда её основатель стал богатейшим человеком планеты
Разработчики Cities: Skylines 2 и Paradox Interactive разорвали сотрудничество — игру доверят другой студии
Объявлены номинанты The Game Awards 2025 — Clair Obscur: Expedition 33 вне конкуренции
Дефицит DRAM усиливается: продавцов уже заставляют продавать планки памяти только в комплекте с матплатами
ИИ-режим в поиске Google научился визуализировать маршруты планируемых путешествий 27 мин.
«Мы сделали это. Hytale спасена»: ролевая песочница в духе Minecraft вернулась из мёртвых и скоро выйдет в ранний доступ 30 мин.
Утечка раскрыла дату выхода Silent Hill: Townfall — загадочного хоррора от создателей Observation 2 ч.
Ролевой экшен Where Winds Meet в антураже фэнтезийного Китая привлёк свыше 2 млн игроков за первые сутки 14 ч.
Календарь релизов 17 – 23 ноября: Moonlighter 2, Demonschool, Forestrike и Neon Inferno 15 ч.
Новый уровень сложности, переработка механик, улучшения A-Life и многое другое: для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышел крупный патч 1.7 15 ч.
Microsoft анонсировала игровую презентацию Xbox Partner Preview — на ней покажут Tides of Annihilation, 007 First Light, Reanimal и многое другое 16 ч.
Nintendo показала первые кадры из фильма по The Legend of Zelda — фанаты в восторге 17 ч.
Владелец Amazon Джефф Безос нашёл себе новую работу в сфере ИИ 17 ч.
Capcom пообещала уберечь Resident Evil Requiem от судьбы Monster Hunter Wilds, которая даже спустя восемь месяцев страдает от проблем с оптимизацией 18 ч.
Что такое Google Mobile Services и зачем они нужны на смартфонах HONOR 58 мин.
Intel наняла ветерана TSMC — теперь его подозревают в краже секретов о техпроцессах тоньше 2 нм 59 мин.
Apple потеряла ещё одного ключевого сотрудника — дизайнер iPhone Air ушёл в ИИ-стартап 2 ч.
Huawei выпустила в России смартфон Nova 14i с батареей на 7000 мА·ч — от 17 999 рублей 3 ч.
Производство смартфонов и ноутбуков в 2026 году рухнет из-за взлетевших цен на память DRAM и NAND 3 ч.
Arm объявила о поддержке интерфейса NVLink Fusion компании Nvidia 4 ч.
Дефицит компьютерной памяти съест прибыль производителей ПК 7 ч.
Европа присоединилась к экзафлопсному клубу с суперкомпьютером JUPITER 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона OnePlus 15: самый мощный смартфон осени 2025 12 ч.
Samsung выпустила «умную клавиатуру» с кнопкой вызова ИИ за $109 14 ч.