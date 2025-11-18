ИИ-режим в поиске Google научился визуализировать маршруты планируемых путешествий

Пользователи Google, которые собираются в деловую поездку или отпуск, теперь могут задействовать ИИ-режим AI Mode в поисковике компании для визуализации маршрута своих перемещений. Достаточно описать будущую поездку в AI Mode и выбрать опцию Create with Canvas, после чего сервис в боковой панели сформирует маршрут перемещений с включением в него данных о перелётах и отелях.

Сформированный таким образом файл может содержать предложения ИИ на основе введённых пользователем данных, а также фотографии мест, где пользователь может оказаться, и отзывы из «Google Карт». Изначально сгенерированный маршрут можно доработать с помощью дополнительных текстовых запросов. К примеру, можно попросить ИИ-помощника подобрать отели в определённом ценовом диапазоне или найти развлечения с учётом проводимого в пути времени. На данном этапе это нововведение доступно пользователям из США, которые взаимодействуют с AI Mode на компьютерах.

Напомним, функция Canvas была запущена в марте как динамическое рабочее пространство для Gemini, способное отображать разную информацию в режиме онлайн. Google анонсировала функцию планирования поездок с использованием Gemini ещё в прошлом году, и теперь она постепенно становится доступной пользователям поисковой системы. Вероятно, это плохая новость для некоторых крупных туристических компаний, которые занимаются разработкой собственных аналогов.

Пользователи могут задействовать ИИ-агента для автоматизированного бронирования билетов на разные мероприятия и встречи, а вскоре к этому добавится возможность бронирования столиков в ресторанах. AI Mode формирует список вариантов с ссылками для завершения процесса бронирования через партнёров Google в США, таких как OpenTable, Resy и др.

Google также сотрудничает с гостиничными компаниями и онлайн-платформами бронирования, включая Booking.com, Expedia, Marriott и др., чтобы в будущем запустить бронирование билетов на авиаперелёты и номеров в отелях с помощью AI Mode. В дополнение к этому компания расширяет доступность ИИ-функции поиска выгодных предложений по авиаперелётам, которая прежде была доступна в США, Канаде и Индии. По данным Google, этот инструмент постепенно станет доступен в более чем 200 странах и будет поддерживать свыше 60 языков.