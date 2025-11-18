«Мы сделали это. Hytale спасена»: ролевая песочница в духе Minecraft вернулась из мёртвых и скоро выйдет в ранний доступ

Вдохновлённая Minecraft амбициозная ролевая песочница Hytale от принадлежавшей Riot Games команды разработчиков из Hypixel Studios получила второй шанс благодаря стараниям сооснователя студии.

Напомним, разработка Hytale стартовала в 2015 году как попытка объединить в ролевую песочницу мини-игры с сервера Hypixel в Minecraft. В 2020-м Riot Games приобрела Hypixel, а в июне отменила игру и расформировала студию.

Спустя пять месяцев сооснователь Hypixel Саймон Коллинс-Лафламм (Simon Collins-Laflamme) сообщил о выкупе интеллектуальной собственности Hytale у Riot и возобновлении разработки игры: «Мы сделали это. Hytale спасена».

Коллинс-Лафламм поблагодарил Riot Games за согласие продать права на проект: «Они не видели смысла продолжать разработку в текущем виде, но решили поступить в интересах игроков».

Возрождённая Hytale вернётся к оригинальной задумке. Коллинс-Лафламм уже нанял более 30 уволенных разработчиков из Hypixel Studios и выразил готовность финансировать игру «следующие десять лет».

План у Коллинса-Лафламма и разработчиков Hytale такой:

выпустить игру в ранний доступ на ПК (другие платформы позже) как можно скорее — на старте пользователей ждёт «сырой, незаконченный, иногда сломанный [продукт] с невероятным потенциалом»;

не торопиться с выпуском 1.0 — развивать проект вместе с сообществом на протяжении нескольких лет;

отказаться от развития кроссплатформенного движка и вернуться к старому (только ПК), который можно будет сделать кроссплатформенным в будущем;

иметь на старте раннего доступа режимы исследования и творчества, поддержку модов, баги и несбалансированный контент — приключенческий режим и мини-игры появятся позже.

В ближайшие дни команда планирует представить дату выхода Hytale в раннем доступе, объявить цену, показать реальный геймплей и скриншоты, а также предоставить детальный отчёт о проделанной работе.