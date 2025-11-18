Сегодня 18 ноября 2025
Microsoft рассказала, как Windows 11 превратится в заполненную ИИ-агентами ОС

Microsoft объявила о начале тестирования агентских функций, которые позволят операционной системе делегировать задачи искусственному интеллекту (ИИ). Речь идёт о специальных изолированных средах в Windows 11, в которых ИИ сможет выполнять задачи от имени пользователя, не вмешиваясь в его текущую работу. Согласно документу, в ближайшем выпуске для участников программы Windows Insider станет доступна функция под названием «агентское рабочее пространство» (agent workspace).

Источник изображения: Sunny Hassan/Unsplash

Источник изображения: Sunny Hassan/Unsplash

Среда agent workspace, как поясняет Windows Central, представляет собой отдельное, изолированное пространство внутри Windows, где пользователь может предоставить ИИ-агентам доступ к своим приложениям и файлам для выполнения задач в фоновом режиме. Для активации функции требуется вручную включить переключатель «экспериментальные агентские возможности» (experimental agentic features) в настройках системы.

Источник изображения: windowscentral.com

Источник изображения: windowscentral.com

Каждый агент работает под собственной учётной записью, отличной от основной учётной записи пользователя. Это обеспечивает чёткое разделение прав доступа и изоляцию во время выполнения задач. Таким образом, пользователь сохраняет полный контроль над действиями агентов, может отслеживать их активность и в любой момент отозвать разрешения.

Агенты будут функционировать в собственной сессии Windows, включая отдельную рабочую среду, что позволит им запускать приложения параллельно с основным пользователем — аналогично работе на компьютере с несколькими учётными записями. По заявлению Microsoft, такие рабочие пространства легковеснее полноценной виртуальной машины, например Windows Sandbox, но при этом обеспечивают полную изоляцию, поддержку параллельного выполнения и сохраняют контроль действий за пользователем.

Одновременно компания подчёркивает, что контроль безопасности является ключевым приоритетом при внедрении агентских функций и отмечает, что это не разовый, а постоянный процесс, который будет развиваться вместе с эволюцией экосистемы «агентского рабочего пространства».

Источник:

