Microsoft рассказала, как Windows 11 превратится в заполненную ИИ-агентами ОС

Microsoft объявила о начале тестирования агентских функций, которые позволят операционной системе делегировать задачи искусственному интеллекту (ИИ). Речь идёт о специальных изолированных средах в Windows 11, в которых ИИ сможет выполнять задачи от имени пользователя, не вмешиваясь в его текущую работу. Согласно документу, в ближайшем выпуске для участников программы Windows Insider станет доступна функция под названием «агентское рабочее пространство» (agent workspace).

Среда agent workspace, как поясняет Windows Central, представляет собой отдельное, изолированное пространство внутри Windows, где пользователь может предоставить ИИ-агентам доступ к своим приложениям и файлам для выполнения задач в фоновом режиме. Для активации функции требуется вручную включить переключатель «экспериментальные агентские возможности» (experimental agentic features) в настройках системы.

Каждый агент работает под собственной учётной записью, отличной от основной учётной записи пользователя. Это обеспечивает чёткое разделение прав доступа и изоляцию во время выполнения задач. Таким образом, пользователь сохраняет полный контроль над действиями агентов, может отслеживать их активность и в любой момент отозвать разрешения.

Агенты будут функционировать в собственной сессии Windows, включая отдельную рабочую среду, что позволит им запускать приложения параллельно с основным пользователем — аналогично работе на компьютере с несколькими учётными записями. По заявлению Microsoft, такие рабочие пространства легковеснее полноценной виртуальной машины, например Windows Sandbox, но при этом обеспечивают полную изоляцию, поддержку параллельного выполнения и сохраняют контроль действий за пользователем.

Одновременно компания подчёркивает, что контроль безопасности является ключевым приоритетом при внедрении агентских функций и отмечает, что это не разовый, а постоянный процесс, который будет развиваться вместе с эволюцией экосистемы «агентского рабочего пространства».