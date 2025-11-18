Сегодня 18 ноября 2025
xAI выпустила Grok 4.1 — ИИ-модель заняла первое место в независимых тестах LMArena

Компания xAI Илона Маска (Elon Musk) приступила к глобальному развёртыванию модели Grok 4.1 и «думающей версии» Grok 4.1 Thinking, которые представляют собой улучшенные версии предыдущей модели Grok 4. Оба продукта доступны для бесплатного использования, однако для пользователей с платной подпиской действуют менее строгие ограничения.

Источник изображений: bleepingcomputer.com

Источник изображений: bleepingcomputer.com

По заявлению представителей компании, новая модель Grok 4.1 показала в тестах трёхкратное снижение вероятности генерации недостоверной информации, или, как сейчас принято говорить, «галлюцинаций», по сравнению со своими предшественниками, что позволяет назвать данное обновление одним из самых успешных в истории стартапа xAI.

Работа новых моделей была протестирована в рамках независимого открытого проекта LMArena, который специализируется на сравнительном анализе крупных языковых моделей (LLM) с помощью «слепых» рандомизированных тестов. Согласно полученным результатам, обе новинки показали выдающиеся результаты в самой конкурентной среде этой платформы. Так, модель Grok 4.1 Thinking возглавила экспертный рейтинг LMArena, набрав 1483 баллов, в то время как базовая версия Grok 4.1 заняла в этом же рейтинге 2-ю строчку с результатом в 1465 баллов. Специалисты платформы отметили, что данный результат означает улучшение более чем на 40 баллов по сравнению с моделью Grok 4 fast, которая была представлена двумя месяцами ранее.

Несмотря на значительный прогресс, аналитики полагают, что Grok 4.1 может не стать лучшей моделью года, поскольку компания Google готовит к выпуску версию Gemini 3.0, которая, по предварительным оценкам, имеет потенциал и получит звание самой мощной LLM на сегодняшний день.

Источник:

grok, илон маск, xai, ии
