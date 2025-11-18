Сегодня 18 ноября 2025
Создатели ролевого боевика в мире славян...
Software
Создатели ролевого боевика в мире славянского технофэнтези «Киберслав: Затмение» показали первый геймплей и готовятся к «Игромиру»

Продюсерский центр «Плюс Студия» и разработчики из российской студии Game Art Pioneers (Distortion) представили геймплейный тизер ролевого экшена «Киберслав: Затмение» по анимационному сериалу «Киберслав» от Evil Pirate Studio.

Источник изображений: «Плюс Студия»

Источник изображений: «Плюс Студия»

События «Киберслав: Затмение» развернутся в знакомой по шоу альтернативной Древней Руси, где славянская мифология соседствует с киберпанком. Игра расскажет о новом приключении княжеского охотника за нечистью Киберслава.

По сюжету поражение Киберслава на арене обернулось угрозой для всего княжества. Загадочный злодей крадёт главную святыню города Китеж — Источник, благодаря которому созданы все высокотехнологичные импланты.

Первый геймплейный тизер-трейлер «Киберслав: Затмение» (см. ролик выше) демонстрирует, как главный герой расправляется с врагами в разных локациях с помощью своего двуручного меча.

«Киберслав: Затмение» создаётся под творческим контролем Evil Pirate Studio и готовится к релизу в 2027 году на ПК (Steam, Epic Games Store) и консолях семейств PlayStation и Xbox (поколение не уточняется).

Концепт-арт «Киберслав: Затмение»

Концепт-арт «Киберслав: Затмение»

Попробовать «Киберслав: Затмение» можно будет уже совсем скоро — публичную альфа-версию игры привезут на фестиваль «Игромир» и Comic Сon, которые пройдут в московском «Тимирязев центре» с 12 по 14 декабря.

Разработчики «Киберслав: Затмение» обещают сражения с полчищами монстров, «неожиданную, яркую и затягивающую» историю с несколькими концовками, а также появление как знакомых, так и новых персонажей.

Источники:

киберслав: затмение, game art pioneers, плюс студия, ролевой экшен
