Бум ИИ оказался самой безрадостной технической революцией — он делает людей богаче, но не счастливее

Инвесторы с Уолл-стрит встречают представителей отрасли искусственного интеллекта с распростёртыми объятиями, а простые американцы реагируют на эти технологии с неоднозначностью, тревогой и даже страхом, пишет The Wall Street Journal.

В эпоху доткомов тридцать лет назад было всё иначе. Проведённый в 1995 году опрос показал, что 72 % опрошенных чувствовали себя комфортно с компьютерами и интернетом, и только 24 % в них сомневались. Сегодня комфортно с ИИ себя ощущают лишь 31 % респондентов, а неудобство испытывают 68 %. Пузырь доткомов, как и теперешний бум ИИ, полнился эксцессами и абсурдом — но тогда к ним добавлялись оптимизм и авантюризм. Спрос на специалистов, разбиравшихся в цифровых технологиях, был запредельным. Сегодня оптимизм является прерогативой лишь разработчиков ИИ и руководителей, которым ИИ помогает сокращать персонал — рядовым трудящимся остаётся лишь гадать, не заменит ли их ИИ или кто-то, кто разбирается в ИИ. В этом году персонал сокращали ведущие мировые поставщики ИИ-продуктов: Meta✴, Microsoft и Amazon.

Положивший начало буму ИИ сервис ChatGPT вышел в конце ноября 2022 года, и с тех пор акции «великолепной семёрки», крупнейших американских технологических компаний, подорожали на 169 %. Сейчас эти компании активно вкладывают средства в инфраструктуру ЦОД — всё указывает на экономический рост и положительные эффекты на финансовое положение домохозяйств США. Но потребительские настроения близки к рекордно низкому уровню, и применительно к ИИ механизм выглядит примерно так. Американцы ценят удобство и функциональность новых технологических решений, но привыкли задумываться и о последствиях — для конфиденциальности, психического здоровья и социальной сплочённости. В этом смысле ИИ не отличается от персональных компьютеров, интернета и соцсетей.

Большинство людей понимает, что из-за новых технологий некоторые профессии оказываются устаревшими, но ИИ, кажется, готов пойти дальше и объявить устаревшим самого человека. Так, в недавнем докладе Goldman Sachs описывается один из сценариев развития ИИ, при котором повышается производительность труда, а «вклад человека в интеллектуальные рабочие задачи в конечном итоге оказывается невостребованным». Когда появится сильный ИИ (AGI), положение вещей может только усугубиться: при достаточной вычислительной мощности не уступающая человеку машина заменит его в таких исконно человеческих профессиях как, например, врач-терапевт. Если сейчас доля трудящихся в ВВП США составляет 52 %, то с сильным ИИ она «устремится к нулю, и большая часть дохода будет приходиться на вычисления», уверены в Йельском университете.

Рядовые граждане сравнивают ИИ с традиционными технологиями: iPhone, компьютерными играми, привычным поиском Google — и задаются вопросами, не может ли чья-то недобрая воля заставить ИИ давать нужные ей ответы. Всё больше вопросов в отрасли ИИ возникает не только на рынке труда, но и в экологической сфере: вместо новых сельскохозяйственных угодий появляются новые центры обработки данных.

Но даже если ИИ сможет заменить людей, не факт, что так и случится. Проводящие сокращения компании не упоминают ИИ в качестве причины этих мер. Дональд Трамп (Donald Trump) вынужден уделять всё меньшее внимание аспекту безопасности ИИ, чтобы США не проиграли наступающему на пятки Китаю в этой отрасли. Но американское население относится к индустрии ИИ скептически — ей доверяют 40 % опрошенных компанией Narrative Strategies граждан; для сравнения, уровень доверия отраслям финансов, энергетики и здравоохранения составляет 62–63 %. И 57 % уверены, что ИИ требует более серьёзного регулирования, чем другие области.