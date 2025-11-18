Сегодня 18 ноября 2025
Oracle подешевела на $374 млрд после заключения сделки с OpenAI на $300 млрд

С 10 сентября, когда Oracle объявила о сделке с OpenAI стоимостью $300 млрд, рыночная капитализация компании снизилась на $374 млрд. Сейчас преждевременного говорить о каком-то «проклятии OpenAI», но ситуация складывается таким образом, что на неё следует обратить внимание.

За этот же период акции других крупных отраслевых игроков, таких как Microsoft, или курс индекса Dow Jones US Software Index, остались практически неизменными. Можно даже сказать, что последний квартал обошелся Oracle в стоимость одной Dell или двух eBay. Беспокойство инвесторов связано с тем, что Oracle слишком сильно углубилась в партнёрство с OpenAI.

OpenAI стремится к созданию «сильного ИИ» (AGI), а Oracle обладает уникальной способностью масштабировать необходимые для этого вычислительные мощности. Oracle обещает самые низкие затраты на начальном этапе проекта. С другой стороны, у Oracle не так велика операционная прибыль в сравнении с конкурентами, чтобы распыляться на многочисленные проекты. Поэтому компания бросает все возможные ресурсы на поддержку одного крупного клиента в обмен на долговое обязательство.

Во время прошедшей в прошлом месяце в Лас-Вегасе встречи с аналитиками Oracle заявила о стремлении увеличить доход от облачных вычислений до $166 млрд к 2030 году. Для достижения этой цели компания сформировала бюджет капитальных затрат в $35 млрд на текущий финансовый год, который для Oracle закончится мае. По прогнозам аналитиков, годовые капитальные затраты компании продолжат расти и составят $80 млрд к 2029 году.

Начиная с 2027 года, большая часть выручки Oracle будет поступать от OpenAI, но уже сейчас чистый долг Oracle в 2,5 раза превышает показатель EBITDA (с 2021 года он вырос более чем вдвое). Ожидается, что чистый долг компании снова почти удвоится к 2030 году.

Возможно, Oracle вообще не стоило анонсировать сделку с OpenAI. Ещё несколько месяцев назад любое соглашение с OpenAI могло существенно повысить стоимость акций. Одним из примеров такой динамики является рост курса ценных бумаг AMD после объявления в октябре о широкомасштабном партнёрстве с OpenAI. Отмечается, что Oracle не единственная компания, чьи акции подешевели после заключения партнёрства с OpenAI. Акции Broadcom и Amazon существенно потеряли в цене после новостей о сделках с OpenAI.

Теги: oracle, openai, инвестиции
