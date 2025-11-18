Генпрокуратура признала нежелательной деятельность разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на территории России

Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной деятельность украинской студии GSC Game World, известной по серии постапокалиптических шутеров S.T.A.L.K.E.R.

Как отмечают в Генпрокуратуре, выпущенная GSC в 2024 году компьютерная игра (по всей видимости, речь про S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl) продвигает «украинские нарративы» и содержит «агрессивный русофобский контент».

Кроме того, GSC Game World занимается финансовой поддержкой ВСУ и «формированием образа России как государства-агрессора», включая распространение «дискредитирующих нашу страну материалов».

Напомним, после обострения ситуации на Украине разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl собирали деньги в благотворительный фонд, который в 2024 году был признан в России нежелательным, и не только.

Осенью 2021 года в GSC Game World уверяли, что «никакие политические события из нашего мира в [S.T.A.L.K.E.R. 2] присутствовать не будут». О том, что игра имеет «все шансы» оказаться запрещённой, в Госдуме предупреждали незадолго до релиза.

Стоит отметить, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на территории России официально не продаётся: в 2022 году GSC сняла игру с продажи в стране, хотя уже оформленные цифровые предзаказы остались в силе.

S.T.A.L.K.E.R. 2 вышла 20 ноября 2024 года на PC (Steam, GOG, Microsoft Store, EGS), Xbox Series X и S, а сейчас готовится к релизу на PS5 (увидит свет 20 ноября). Накануне игра получила крупный патч 1.7.