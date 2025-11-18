Электролёт Joby Aviation впервые взлетел в небо Дубая — пассажиров начнут возить в 2026 году по тарифу Uber Black

Американская компания Joby Aviation готовится стать пионером в запуске коммерческого сервиса летающих такси в Дубае, сделав ОАЭ первым регионом мира с зачатками полноценной сети воздушного такси. Первый пилотируемый полёт электролёта Joby над Дубаем состоялся в начале ноября и стал подтверждением приближения планов по развёртыванию революционной услуги.

О планах развернуть в Дубае сервис по воздушной доставке пассажиров в условиях новой городской мобильности стало известно прошедшим летом. Согласно обнародованным планам, сервис должен начать свою работу в начале 2026 года. Первый полёт электролёта в воздушном пространстве города укрепил эти планы.

Полёты на воздушных такси будут стремительными, но с особенностями: доставка пассажиров будет осуществляться не от двери до двери, как в случае наземного такси, а из одного вертипорта в другой. Непосредственно по адресу пассажиров будет подвозить автомобиль. На первом этапе будут оборудованы четыре вертипорта, один из которых будет в Международном аэропорту Дубая, а другой — на искусственном острове Палм-Джумейра. Очевидно, два других расположатся непосредственно в черте города.

Пятиместный аппарат Joby Aviation с вертикальным взлётом и посадкой сможет разгоняться до 320 км/ч, что сократит путь из аэропорта в город с обычных 45 минут до 10. Запаса хода на полной зарядке аккумулятора должно хватать примерно на 160 км. Это означает, что зарядка может осуществляться через несколько рейсов. Однако в компании настаивают, что зарядка должна проводиться на каждом вертипорте после каждого рейса — это станет гарантией безопасности полётов. Вероятно, этот вопрос пока не улажен.

Запуск сервиса в Дубае станет международным признанием новой воздушной мобильности. В самих США, отмечают аналитики, для аэротакси намного меньше пространства для манёвра. Воздушное пространство в мегаполисах и вокруг аэропортов настолько сильно перегружено, что внедрение воздушных такси может сочетаться с ростом риска катастроф. Также есть вопросы к рентабельности подобного сервиса, который ещё долго не будет массовым и, следовательно, будет обходиться дороже как производителям, так и операторам.

Что касается стоимости перевозки пассажиров, то для них воздушное путешествие обойдётся по цене люксовой поездки в такси по тарифу Uber Black, например. Заказать электролёт можно будет так же просто — через приложение. Одним словом, для пассажиров использование нового вида транспорта будет таким же простым и понятным, как поездка на автомобиле.