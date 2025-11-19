Сегодня 19 ноября 2025
«Яндекс» выпустил «Станцию 3» мощностью 50 Вт с окружающей подсветкой и пиксельным дисплеем

«Яндекс» представил флагманскую умную колонку нового поколения. «Яндекс Станция 3» оснащена пятью динамиками общей мощностью 50 Вт, светодиодной лентой с линзами для окружающей подсветки и светомузыки, а также пиксельным светодиодным дисплеем для вывода важной информации — эмоций голосового помощника «Алиса», часов и погоды. Из беспроводных протоколов поддерживаются Bluetooth, Wi-Fi (и Matter over Wi-Fi), а также Zigbee.

Источник изображений: «Яндекс»

Источник изображений: «Яндекс»

За звук отвечают три широкополосных динамика: один направлен вперёд и ещё два — по сторонам; а также два противоположно направленных низкочастотных. Общая мощность акустики составляет 50 Вт. Для раскрытия нижних частот есть два пассивных излучателя. Дополнительное качество обеспечивает технология Room Correction 2.0: «Яндекс Станция 3» корректирует настройки, определяя уровень эха для разных частот — акустика адаптируется под особенности помещения. Функция активна по умолчанию, а отключить её можно в приложении «Дом с Алисой».

На задней панели размещена светодиодная лента с поддержкой 16 млн цветов — у каждого светодиода размещена рассеивающая линза, благодаря чему подсветка раскрывается в пространстве. Управление подсветкой осуществляется через приложение, кольцо на верхней стороне «Яндекс Станции 3» или при помощи голосовых команд; кнопка на колонке включает и отключает подсветку. Доступна интеллектуальная функция светомузыки, но работает она только при воспроизведении композиций с платформы «Яндекс Музыка», а не трансляции с внешних устройств.

«Яндекс Станция 3» располагает шестью чувствительными микрофонами, которые помогли реализовать в умной колонке функцию детектора шумов. С ней можно контролировать обстановку в доме и запускать сценарии умного дома — сигналами служат хлопок в ладоши, щелчок пальцами, плач ребёнка, шум воды или вой сигнализации, а также собачий лай или кошачье мяуканье. Поддержка протоколов Zigbee и Matter over Wi-Fi сохраняет управление умным домом даже при отключённом интернете.

Умная колонка «Яндекс Станция 3» уже поступила в продажу по цене 26 990 руб., она доступна в серой, чёрной и фиолетовой расцветках.

яндекс, станция, умная колонка
