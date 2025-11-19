Люди начали массово заводить романы с ИИ — доходит до виртуальных браков и детей

В отношениях человека и чат-ботов с искусственным интеллектом наметилась новая тенденция — романтические отношения, которые включают ролевые модели браков, беременности и даже воспитание виртуальных детей.

В совместном исследовании учёных из Германии и США описан опыт 29 пользователей сервиса Replika в возрасте от 16 до 72 лет — многие из них воспринимали чат-бот как полноценного романтического партнёра. Люди рассказали о долгосрочных отношениях с ИИ — некоторые даже заявили о «браке» и «ожидании ребёнка» в рамках ролевых моделей. О собственной виртуальной беременности поведала 36-летняя женщина.

Эти отношения подчиняются тем же психологическим закономерностям, что и отношения между людьми, отмечают учёные. Здесь есть место эмоциональной вовлечённости, ревности, конфликтам и примирениям. Пользователи считают чат-ботов идеальными партнёрами: они готовы слушать, но не осуждать, не спорят без необходимости и всегда отвечают так, чтобы поддержать собеседника. В контексте «беременности» и «детей» подразумеваются, конечно, не биологические аспекты, а символические эмоциональные модели в ролевых играх с ИИ. Виртуальные семьи оказываются формой нарративной связи, которая углубляет отношения. Для людей, которые выбрали ИИ в качестве партнёра, такие модели оказываются значимыми, даже если существуют только в тексте.

Новые увлечения отзываются ощутимыми проблемами в реальном мире — всё чаще люди разводятся из-за того, что один из партнёров оказывается уличён в «измене» с ИИ; эксперты считают, что эта тенденция будет только расти. В 2023 году сервис ИИ-компаньонов Replika закрыл функцию ролевых игр деликатного характера — это стало ударом для многих пользователей, которые чувствовали себя подавленными, переживали срывы и плакали. Некоторые из них жаловались, что ИИ-партнёрши как будто отправили их во «френдзону», то есть предложили остаться просто друзьями после более близких отношений.

Привлекательными оказываются и сервисы на базе популярных проектов: известен случай, когда женщина обручилась с чат-ботом Grok, созданным компанией xAI Илона Маска (Elon Musk). Другая сообщила о выходе замуж за персонажа, которого сама и создала на основе ChatGPT — до этого она была три года обручена с мужчиной, но разорвала помолвку.