Сегодня 19 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Люди начали массово заводить романы с ИИ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Люди начали массово заводить романы с ИИ — доходит до виртуальных браков и детей

В отношениях человека и чат-ботов с искусственным интеллектом наметилась новая тенденция — романтические отношения, которые включают ролевые модели браков, беременности и даже воспитание виртуальных детей.

Источник изображения: Igor Omilaev / unsplash.com

Источник изображения: Igor Omilaev / unsplash.com

В совместном исследовании учёных из Германии и США описан опыт 29 пользователей сервиса Replika в возрасте от 16 до 72 лет — многие из них воспринимали чат-бот как полноценного романтического партнёра. Люди рассказали о долгосрочных отношениях с ИИ — некоторые даже заявили о «браке» и «ожидании ребёнка» в рамках ролевых моделей. О собственной виртуальной беременности поведала 36-летняя женщина.

Эти отношения подчиняются тем же психологическим закономерностям, что и отношения между людьми, отмечают учёные. Здесь есть место эмоциональной вовлечённости, ревности, конфликтам и примирениям. Пользователи считают чат-ботов идеальными партнёрами: они готовы слушать, но не осуждать, не спорят без необходимости и всегда отвечают так, чтобы поддержать собеседника. В контексте «беременности» и «детей» подразумеваются, конечно, не биологические аспекты, а символические эмоциональные модели в ролевых играх с ИИ. Виртуальные семьи оказываются формой нарративной связи, которая углубляет отношения. Для людей, которые выбрали ИИ в качестве партнёра, такие модели оказываются значимыми, даже если существуют только в тексте.

Новые увлечения отзываются ощутимыми проблемами в реальном мире — всё чаще люди разводятся из-за того, что один из партнёров оказывается уличён в «измене» с ИИ; эксперты считают, что эта тенденция будет только расти. В 2023 году сервис ИИ-компаньонов Replika закрыл функцию ролевых игр деликатного характера — это стало ударом для многих пользователей, которые чувствовали себя подавленными, переживали срывы и плакали. Некоторые из них жаловались, что ИИ-партнёрши как будто отправили их во «френдзону», то есть предложили остаться просто друзьями после более близких отношений.

Привлекательными оказываются и сервисы на базе популярных проектов: известен случай, когда женщина обручилась с чат-ботом Grok, созданным компанией xAI Илона Маска (Elon Musk). Другая сообщила о выходе замуж за персонажа, которого сама и создала на основе ChatGPT — до этого она была три года обручена с мужчиной, но разорвала помолвку.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google представила Gemini 3 — ИИ-модель, которая превзошла всех конкурентов и уже доступна бесплатно
Alibaba выпустила ИИ-бота Qwen — будущего конкурента ChatGPT
Не для гуманитариев: Nvidia представила открытые ИИ-модели для цифровизации физики, механики, электроники и метеорологии
xAI намерена привлечь $15 млрд инвестиций и увеличить оценку до $230 млрд — более чем вдвое дешевле OpenAI
ИИ-агент в Windows 11 сможет загружать вирусы, предупредила Microsoft
ИИ сохранит ценность, даже если пузырь лопнет — но достанется всем, считает глава Google
Теги: ии, чат-бот, любовь
ии, чат-бот, любовь
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Google представила Gemini 3 — ИИ-модель, которая превзошла всех конкурентов и уже доступна бесплатно
Абонентам МТС перестали быстро приходить SMS для входа на «Госуслуги»
Межзвёздный объект 3I/ATLAS приближается к Земле — завтра NASA расскажет о нём всю правду
Финский инженер построил 11-метровую яхту с «бесконечным» запасом хода — в одиночку и за 200 дней
В России представили титановую клавиатуру для геймеров за 500 000 рублей
Люди начали массово заводить романы с ИИ — доходит до виртуальных браков и детей 14 мин.
Игры на движке Unity скоро появятся в Fortnite — Epic Games и Unity заключили «уникальное партнёрство» 22 мин.
Google назвала лучшие приложения и игры «Play Маркета» за 2025 год 2 ч.
«Сырая и сломанная, но всё ещё прекрасная»: возрождённая ролевая песочница Hytale в духе Minecraft получила 16 минут геймплея, и фанаты в восторге 2 ч.
Авторы ремейка «Готики» рассказали и показали, как прокачали боевую систему благодаря отзывам игроков 3 ч.
Microsoft исправила проблему с установкой первого платного обновления безопасности для Windows 10 3 ч.
«Мы подвели весь интернет»: технический директор Cloudflare извинился за сбой, уронивший половину интернета 3 ч.
Релиз почтового сервера RuPost 4.0: поддержка геокластеризации и повышенная безопасность 4 ч.
Capcom похвасталась продажами Dragon’s Dogma 2 — игроки требуют обещанных улучшений и DLC 4 ч.
xAI намерена привлечь $15 млрд инвестиций и увеличить оценку до $230 млрд — более чем вдвое дешевле OpenAI 4 ч.
Xpeng собралась выпустить миллион человекоподобных роботов по цене электромобиля — как Tesla 15 мин.
Немцы совершили прорыв в создании квантовых повторителей для «запутанного» интернета 27 мин.
Самый протяжённый в мире подводный интернет-кабель Meta 2Africa охватил треть населения Земли 31 мин.
В ближайшие месяцы DRAM подорожает ещё на 50 %, а Nvidia придётся оснащать ИИ-ускорители смартфонной памятью 2 ч.
Jeep представила электрический внедорожник Recon со съёмными дверями и задними стёклами за $65 000 2 ч.
«Яндекс» выпустил «Станцию 3» мощностью 50 Вт с окружающей подсветкой и пиксельным дисплеем 2 ч.
DJI начала продажи экшн-камеры Osmo Action 6 с квадратным сенсором по цене от €379 2 ч.
Второй европейский экзафлопсный суперкомпьютер Alice Recoque получит чипы AMD EPYC Venice и ускорители Instinct MI430X 3 ч.
Ровер Perseverance нашёл на Марсе камень, которого там не должно было быть 3 ч.
Телевизоры TCL серий X, C и P: обзор актуальной линейки 3 ч.