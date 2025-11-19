Сегодня 19 ноября 2025
Новости Software
Исследователи собрали базу из 3,5 млрд номеров WhatsApp — мессенджер сам их выдавал

Популярность мессенджера WhatsApp обусловлена, в том числе, простотой поиска людей, использующих сервис. Для этого достаточно знать номер человека, чтобы найти его среди пользователей мессенджера. Эта особенность позволила австрийским исследователям извлечь номера телефонов 3,5 млрд пользователей WhatsApp.

Источник изображения: Dima Solomin / unsplash.com

Источник изображения: Dima Solomin / unsplash.com

Более того, примерно для 57 % извлечённых номеров исследователи также смогли получить доступ к установленным в профиле изображениям, а для 29 % номеров — к тексту в профилях. Любопытно, что для этого им не потребовалось прибегнуть к каким-то хакерским техникам. Они попросту перебирали миллиарды телефонных номеров в WhatsApp и мессенджер сообщал, привязан ли к контакту аккаунт, а в некоторых случаях демонстрировал изображение и текст в профиле.

Исследователи задействовали масштабный перебор номеров в веб-версии WhatsApp со скоростью около 100 млн номеров в час. Отмечается, что компания Meta Platforms, являющаяся владельцем WhatsApp, была уведомлена об этой проблеме ещё в 2017 году другими исследователями, но с тех пор так ничего и не сделала, чтобы закрыть возможность перебора телефонных номеров для проверки наличия аккаунта в мессенджере.

Австрийские исследователи уведомили Meta о проблеме повторно в апреле этого года. К счастью, на этот раз разработчики обратили на неё внимание, и к октябрю было введено ограничение на количество запросов, чтобы предотвратить массовое сканирование. В Meta отметили, что получаемая таким образом информация представляет собой базовые общедоступные данные, добавив, что фото и текст профиля не отображаются у людей, которые выбрали соответствующие настройки приватности для своего аккаунта. В компании также сообщили, что исследователям не удалось с помощью сканирования получить доступ к непубличной информации, и нет никаких подтверждений того, что этот способ использовался злоумышленниками.

Источник:

Теги: whatsapp, мессенджер, приватность
