В Центробанке не ждут, что россияне массово перейдут на цифровой рубль

В Банке России выразили мнение, что массового перехода населения на цифровой рубль не будет, поскольку хранение средств на таких счетах будет менее выгодным по сравнению с обычными банковскими вкладами, пишет «Интерфакс».

Источник изображения: Vardan Papikyan/unsplash.com

Советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов на встрече со студентами в Томском государственном университете отметил, что на цифровые рубли ничего начисляться не будет. Он добавил, что на потребительском уровне преимущество цифрового рубля неочевидно, сделав вывод, что какого-то массового перехода людей на цифровые рубли вряд ли следует ждать.

Вместе с тем эксперт допустил, что многие россияне могут открыть цифровые кошельки из любопытства. «У нас люди, на самом деле, такие активные, и многие продвинутые в плане технологий. Поэтому просто желание протестировать новую технологию, конечно, приведёт к тому, что многие заведут свои цифровые кошельки», — сообщил он, добавив, что на этих счетах вряд ли будут храниться значительные суммы в цифровых рублях, поскольку для этого придётся «пожертвовать доходностью вкладов или текущих счетов».

По словам Тремасова, преимущества цифрового рубля проявятся в бюджетной сфере и для экономики страны в целом. В частности, он позволит отслеживать всю цепочку использования, что поможет повысить эффективность по аналогии с «Системой быстрых платежей».

В настоящее время Центробанк проводит пилотный проект с цифровыми рублями. Хотя ранее планировалось начать массовое внедрение цифрового рубля с июля 2025 года, дату его запуска перенесли на 1 сентября 2026 года.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: банк россии, цифровой рубль, финансы
