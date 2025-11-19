Сегодня 19 ноября 2025
TP-Link подала в суд на Netgear за клевету о связях с Китаем — под угрозой продажи на $1 млрд

Зарегистрированная в Калифорнии TP-Link Systems Inc. заявила, что развёрнутая её прямым конкурентом Netgear клеветническая кампания грозит ей сокращением продаж более чем на $1 млрд. Предположения, что у Пекина есть доступ к сетевым решениям TP-Link, производитель назвал не соответствующими действительности.

Производитель беспроводных маршрутизаторов TP-Link в минувший понедельник, 17 ноября, подал исковое заявление, в котором говорится, что действия Netgear «грозят потерями продаж на сумму более $1 млрд», и ответчик нарушает соглашение о патентной борьбе от 2024 года. По этому соглашению TP-Link согласилась выплатить Netgear $135 млн, а та взяла на себя обязательство не порочить конкурента.

Вашингтон действительно проявляет к TP-Link всё больше внимания в аспекте национальной безопасности. Американские законодатели допустили, что оборудование TP-Link может использоваться китайскими хакерами, поскольку на маршрутизаторы компании была проведена серия атак. В администрации президента США рассматривается возможность присвоить TP-Link статус компании, представляющей угрозу нацбезопасности, в результате чего её деятельность в США могут ограничить или вовсе запретить. В отношении TP-Link уже проводится уголовное антимонопольное расследование — американские власти стремятся дать оценку ценовой стратегии компании и росту её доли на рынке также в контексте угроз национальной безопасности.

Netgear, утверждает TP-Link, распространяла дезинформацию в ходе собственных финансовых отчётов и привлекала экспертов и ведущих подкастов для распространения сведений о связях конкурента с Китаем. TP-Link была основана почти три десятилетия назад, а в прошлом году разделилась на две самостоятельные компании — штаб-квартира американской находится в калифорнийском Ирвайне. Американская TP-Link, по её утверждению, ежегодно тратит миллионы долларов на кибербезопасность; в последнее время она активизировала усилия, стремясь дистанцироваться от собственного китайского происхождения, хотя часть своей деятельности всё равно осуществляет в Китае.

До разделения TP-Link была крупнейшим в мире поставщиком потребительского оборудования для сетей Wi-Fi. Её продукция продаётся в крупнейших розничных сетях США и активно используется малым бизнесом и домохозяйствами. Истец просит суд запретить Netgear продолжать действия, которые она расценивает как клеветническую кампанию, и присудить ей денежную компенсацию.

tp-link, netgear, судебные разбирательства
