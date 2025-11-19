Геймплей ролевого экшена Fatekeeper от бывших разработчиков Titan Quest 2 порадовал фанатов Dark Messiah of Might and Magic

Издательство THQ Nordic и разработчики из принадлежащей ему немецкой студии Paraglacial, основанной выходцами из Grimlore Games (Titan Quest 2), представили геймплейный трейлер своего ролевого экшена от первого лица Fatekeeper.

События Fatekeeper развернутся в охваченном войной фэнтезийном мире, где игрокам в роли представителя древнего ордена друидов предстоит овладеть мечом, искусством магии и мощными реликвиями.

Опубликованный на YouTube-канале издания IGN геймплейный трейлер Fatekeeper (см. видео ниже) длится без малого девять минут и демонстрирует зачистку от врагов полуразрушенной крепости.

В ролике засветилась говорящая крыса — компаньон игрока, о котором разработчики пока не распространяются, — сочетающая магию и сражения на мечах боевая система (элемент явно вдохновлён Dark Messiah of Might and Magic), а также инвентарь героя.

Хотя команда Paraglacial с большим уважением относится к наследию магического шутера Hexen, геймплейный ролик Fatekeeper напомнил зрителям о другой игре. «С возвращением, Dark Messiah of Might and Magic», — поприветствовал Kilo_23.

В интервью IGN разработчики Fatekeeper обещают тактические решения, гибкое древо умений с поддержкой кардинально разных стилей игры и графику на движке Unreal Engine 5 новейшей версии. Заявлен текстовый перевод на русский язык.

Fatekeeper стартует в раннем доступе Steam на протяжении 2026 года (на анонсе сообщалось о выходе ближайшей зимой). Релизная версия появится в том числе на консолях — каких, пока неясно.