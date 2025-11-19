Мощность двигателей до 1139 л.с., разгон от 0 до 60 миль/ч (97 км/ч) за 2,4 секунды, зарядка мощностью 400 кВт, стартовая цена от 111 350 долларов — сегодня Porsche официально представила электрический Cayenne Electric. Он присоединился к существующей линейке бензиновых и гибридных Cayenne, открывая, по словам автопроизводителя «новую эру для Porsche».

Компания Porsche оказалась в системном кризисе из-за новых американских пошлин и ценовой войны с китайскими автопроизводителями. Операционные убытки только в третьем квартале составили $1,1 млрд. Продажи электромобилей, особенно в премиальном сегменте «тяжёлого люкса», в нынешних условиях выглядят всё более рискованными. Новый Cayenne Electric призван помочь компании переломить ситуацию.

Характеристики электромобиля впечатляют: мощность до 850 кВт (1139 л.с.), разгон от 0 до 60 миль/ч (97 км/ч) за 2,4 секунды, максимальная скорость 260 км/ч. При помощи 400-киловаттной зарядки можно зарядить аккумулятор с 10 до 80 процентов всего за 18 минут. Также Cayenne Electric станет первым электрическим Porsche с поддержкой беспроводной индуктивной зарядки мощностью до 11 кВт.

Автопроизводитель много внимания уделил системе контроля тяги и подвеске. Cayenne Electric станет первым внедорожником, оснащённым гидравлической подвеской Active Ride, ранее представленной на моделях Taycan и Panamera. Адаптивная пневматическая подвеска входит в стандартную комплектацию. По утверждению Porsche, новый электромобиль сможет буксировать прицеп полной массой до 3,5 тонн.

Благодаря 800-вольтовой архитектуре аккумулятор Cayenne Electric ёмкостью 113 кВт·ч может использовать быструю зарядку мощностью до 400 кВт. Электромобиль оснащён портом быстрой зарядки стандарта Tesla Supercharger/NACS на заднем крыле со стороны водителя и портом зарядки стандарта CCS/AC Only на заднем крыле со стороны пассажира.

В новом Cayenne Electric производитель представил изогнутый вертикальный экран Flow Display. Это самый большой экран, когда-либо устанавливавшийся в Porsche. Работать система будет под управлением совершенно новой операционной системе Porsche, которая, по заявлению автопроизводителя, будет «плавно» вписываться в интерьер автомобиля.

Flow Display будет дополнен 14,25-дюймовой OLED-панелью приборов и 14,9-дюймовым опциональным дисплеем для пассажира. Также электромобиль оснащается проекционным дисплеем, имитирующим «87-дюймовую область экрана в 10 метрах перед автомобилем».

Учитывая нарастающее недовольство клиентов цифровыми элементами управления, Porsche сохранила аналоговое управление часто используемыми функциями, такими как климат-контроль и регулировка громкости. Кроме того, разработана подставка для рук под названием Ferry pad, которая призвана повысить эргономику цифровых и аналоговых элементов управления.

Porsche заявляет, что новый Cayenne делает упор на взаимодействие с водителем благодаря новому голосовому ИИ-помощнику, который «надёжно» понимает сложные инструкции и спонтанные уточняющие вопросы. Голосовой помощник умеет управлять климат-контролем, обогревом сидений и освещением салона, а также распознаёт адреса, точки интереса и информацию о дорожном движении.

На момент запуска электрический внедорожник будет доступен в двух модификациях: Cayenne Electric, стартовая цена которой составляет $111 350, и Cayenne Turbo Electric за $165 350. Очевидно, что это не совсем те доступные электромобили, которых ждут покупатели, да они и не претендуют на это. В конце концов, это Porsche. Электромобили уже доступны для заказа, а поставки клиентам ожидаются летом 2026 года.