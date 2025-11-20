Сегодня 20 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Xiaomi предупредила, что смартфоны значи...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Xiaomi предупредила, что смартфоны значительно подорожают в 2026 году — виноват снова ИИ

Xiaomi предупредила, что в следующем году потребители, вероятно, столкнутся с дальнейшим ростом цен на смартфоны из-за резкого увеличения стоимости чипов памяти. В компании также отметили, что даже такие меры не позволят полностью компенсировать издержки. Об этом пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление президента Xiaomi Лу Вэйбина (Lu Weibing).

Источник изображения: Xiaomi

Источник изображения: Xiaomi

«Я ожидаю, что в следующем году давление будет намного сильнее, чем в этом. В целом, потребители, вероятно, увидят значительный рост цен на продукцию. Возможно, частично снизить давление удастся за счёт повышения цен, но одного этого будет недостаточно, чтобы справиться с этим давлением», — заявил Вэйбин на этой неделе во время общения с журналистами по поводу финансовых результатов компании, сославшись на растущую стоимость чипов памяти.

Глобальные цены на чипы памяти растут из-за стремительного увеличения спроса на модули памяти, которые используются в оборудовании для сферы искусственного интеллекта. Это обусловлено тем, что IT-гиганты по всему миру быстрыми темпами наращивают собственные вычислительные мощности, вводя в эксплуатацию всё больше центров обработки данных для ИИ. Производители чипов памяти, такие как Samsung, уже переориентировали производственные мощности на выпуск высокоскоростной памяти HBM и сократили объём производства чипов, используемых в потребительских продуктах, таких как смартфоны.

Некоторое время назад, когда покупатели выразили своё разочарование стоимостью новых смартфонов Redmi K90, Вэйбин уже говорил, что увеличение себестоимости смартфонов напрямую связано с ростом цен на чипы памяти. Финансовый отчёт Xiaomi указывает на то, что в третьем квартале компания поставила 43,3 млн смартфонов, что на 0,5 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это позволило Xiaomi сохранить третью строчку в рейтинге крупнейших производителей смартфонов в мире с долей рынка 13,6 %. При этом объём выручки за квартал, завершившийся для компании в сентябре, вырос на 22,3 % — до 113,1 млрд юаней (около $16 млрд). Это ниже прогнозов аналитиков, которые ожидали выручку на уровне 116,5 млрд юаней. На этом фоне акции Xiaomi на бирже Гонконга подешевели на 2,81 %. Тем не менее с начала года ценные бумаги компании выросли в цене на 18,2 %.

В финансовом отчёте Xiaomi говорится, что рост выручки был обеспечен электромобилями, искусственным интеллектом и другими новыми инициативами, на которые пришлось 25 % от общей выручки. Скорректированная чистая прибыль Xiaomi в третьем квартале подскочила на 80,8 % в годовом исчислении и составила 11,3 млрд юаней, превысив ожидаемые аналитиками 10,3 млрд юаней. Компания продолжает успешно развивать направление электромобилей. В третьем квартале оно принесло 28,3 млрд юаней выручки — больше, чем 20,6 млрд юаней во втором квартале и 18,1 млрд юаней в первом квартале. Также отмечается, что производство электромобилей, ИИ и другие новые инициативы в третьем квартале впервые принесли операционную прибыль в размере 700 млн юаней. За три месяца компания поставила на рынок 108 796 электромобилей, чему способствовало начало поставок второй модели — внедорожника YU7.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Xiaomi отчиталась об отличных продажах новых флагманов, миллиарде устройств умного дома и других успехах третьего квартала
Xiaomi стала прибыльной в электромобилях всего за два года — быстрее всех в Китае
В Китае замечен прототип обновлённого электромобиля Xiaomi SU7
Honor живьём показала Robot Phone с камерой на роборуке — официальный анонс намечен на март
«Samsung не нужен»: лондонские грабители брезгуют Android-смартфонами, предпочитая iPhone
Samsung занизит цену 2-нм процессора Exynos 2600 в попытке перехватить рынок у Qualcomm
Теги: xiaomi, смартфоны, рост цен
xiaomi, смартфоны, рост цен
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Ровер Perseverance нашёл на Марсе камень, которого там не должно было быть
Адвокат разъяснила, что грозит россиянам за покупку и стримы S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Создатель инди-хита Megabonk отказался от номинации на The Game Awards 2025 по веской причине
Google представила Gemini 3 — ИИ-модель, которая превзошла всех конкурентов и уже доступна бесплатно
Телевизоры TCL серий X, C и P: обзор актуальной линейки
Скандал в NetApp: бывший техдиректор продал разработки конкуренту и скрылся в Исландии 50 мин.
«Столько циников!»: глава ИИ Microsoft раскритиковал недовольных нашествием ИИ-агентов в Windows 51 мин.
EA объявила о победе над Call of Duty — компания назвала Battlefield 6 «самым продаваемым шутером» 2025 года 3 ч.
В ранний доступ Steam ворвался ролевой роглайк Moonlighter 2: The Endless Vault про двойную жизнь торговца и искателя приключений 5 ч.
Выросшие в интернете зумеры использует пароли слабее, чем их дедушки и бабушки 6 ч.
Первое крупное обновление принесёт в Ghost of Yotei режим «Новая игра +» и не только — геймплейный трейлер и дата выхода 7 ч.
В ЕС готовят конец эпохе раздражающих cookie-окон — всё решится на уровне браузера 7 ч.
The Temple of Elemental Evil не заставит себя долго ждать — объявлена дата выхода в Steam переиздания культовой RPG от соавторов Fallout 8 ч.
В Центробанке не ждут, что россияне массово перейдут на цифровой рубль 8 ч.
Исследователи собрали базу из 3,5 млрд номеров WhatsApp — мессенджер сам их выдавал 8 ч.
Xiaomi предупредила, что смартфоны значительно подорожают в 2026 году — виноват снова ИИ 13 мин.
Qualcomm: графика Adreno X2 для ПК запустит 9 из 10 игр и будет до 50 % быстрее флагманской «встройки» Intel 17 мин.
Samsung и BOE наконец договорились по трёхлетнему патентному спору по технологиям OLED 3 ч.
PowerColor присоветовала закупаться видеокартами — после Нового года они подорожают 3 ч.
Представлен «самый мощный серийный Porsche всех времён» — 1139-сильный Cayenne Electric 5 ч.
На Луне открыли свежий метеоритный кратер — это напомнило о рисках колонизации спутника 6 ч.
По одному GPU на каждого американца: ИИ-облако Lambda привлекло ещё $1,5 млрд инвестиций на амбициозное развитие инфраструктуры 8 ч.
Уровень брака у ангстремного техпроцесса Intel 18A падает на 7 % в месяц — процессоры Panther Lake не за горами 8 ч.
TP-Link подала в суд на Netgear за клевету о связях с Китаем — под угрозой продажи на $1 млрд 8 ч.
Honor живьём показала Robot Phone с камерой на роборуке — официальный анонс намечен на март 8 ч.