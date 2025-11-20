Xiaomi предупредила, что смартфоны значительно подорожают в 2026 году — виноват снова ИИ

Xiaomi предупредила, что в следующем году потребители, вероятно, столкнутся с дальнейшим ростом цен на смартфоны из-за резкого увеличения стоимости чипов памяти. В компании также отметили, что даже такие меры не позволят полностью компенсировать издержки. Об этом пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление президента Xiaomi Лу Вэйбина (Lu Weibing).

«Я ожидаю, что в следующем году давление будет намного сильнее, чем в этом. В целом, потребители, вероятно, увидят значительный рост цен на продукцию. Возможно, частично снизить давление удастся за счёт повышения цен, но одного этого будет недостаточно, чтобы справиться с этим давлением», — заявил Вэйбин на этой неделе во время общения с журналистами по поводу финансовых результатов компании, сославшись на растущую стоимость чипов памяти.

Глобальные цены на чипы памяти растут из-за стремительного увеличения спроса на модули памяти, которые используются в оборудовании для сферы искусственного интеллекта. Это обусловлено тем, что IT-гиганты по всему миру быстрыми темпами наращивают собственные вычислительные мощности, вводя в эксплуатацию всё больше центров обработки данных для ИИ. Производители чипов памяти, такие как Samsung, уже переориентировали производственные мощности на выпуск высокоскоростной памяти HBM и сократили объём производства чипов, используемых в потребительских продуктах, таких как смартфоны.

Некоторое время назад, когда покупатели выразили своё разочарование стоимостью новых смартфонов Redmi K90, Вэйбин уже говорил, что увеличение себестоимости смартфонов напрямую связано с ростом цен на чипы памяти. Финансовый отчёт Xiaomi указывает на то, что в третьем квартале компания поставила 43,3 млн смартфонов, что на 0,5 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это позволило Xiaomi сохранить третью строчку в рейтинге крупнейших производителей смартфонов в мире с долей рынка 13,6 %. При этом объём выручки за квартал, завершившийся для компании в сентябре, вырос на 22,3 % — до 113,1 млрд юаней (около $16 млрд). Это ниже прогнозов аналитиков, которые ожидали выручку на уровне 116,5 млрд юаней. На этом фоне акции Xiaomi на бирже Гонконга подешевели на 2,81 %. Тем не менее с начала года ценные бумаги компании выросли в цене на 18,2 %.

В финансовом отчёте Xiaomi говорится, что рост выручки был обеспечен электромобилями, искусственным интеллектом и другими новыми инициативами, на которые пришлось 25 % от общей выручки. Скорректированная чистая прибыль Xiaomi в третьем квартале подскочила на 80,8 % в годовом исчислении и составила 11,3 млрд юаней, превысив ожидаемые аналитиками 10,3 млрд юаней. Компания продолжает успешно развивать направление электромобилей. В третьем квартале оно принесло 28,3 млрд юаней выручки — больше, чем 20,6 млрд юаней во втором квартале и 18,1 млрд юаней в первом квартале. Также отмечается, что производство электромобилей, ИИ и другие новые инициативы в третьем квартале впервые принесли операционную прибыль в размере 700 млн юаней. За три месяца компания поставила на рынок 108 796 электромобилей, чему способствовало начало поставок второй модели — внедорожника YU7.