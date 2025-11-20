Сегодня 20 ноября 2025
Adobe стала владельцем основанного россиянами разработчика ПО Semrush — сумма сделки составила $1,9 млрд

Американская компания Adobe объявила о покупке разработчика программного обеспечения для маркетинга Semrush. Акционеры компании получат по $12 за акцию, за счёт чего сумма сделки составит $1,9 млрд. Сделку планируется завершить в первой половине следующего года.

Источник изображения: Adobe

На фоне этой новости стоимость ценных бумаг Semrush подскочила на 75 %. Напомним, компания была основана в 2008 году в Санкт-Петербурге Олегом Щеголевым и Дмитрием Мельниковым. В 2017 году штаб-квартиру Semrush перенесли в США, а в 2021 году компания провела IPO на Нью-йоркской фондовой бирже. Semrush занимается разработкой программного обеспечения для маркетинга и поисковой оптимизации и работает по модели ПО как услуга (SaaS). Среди клиентов Semrush есть крупные компании, такие как Amazon и TikTok.

Напомним, в 2022 году Adobe планировала купить сервис для дизайнеров Figma, потратив на это $20 млрд. Однако эта сделка так и не была завершена, поскольку не получила одобрения со стороны отраслевых регуляторов Евросоюза и Великобритании.

adobe, semrush, разработка
