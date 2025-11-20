Сегодня 20 ноября 2025
Cloud.ru запустил Evolution AI Factory в коммерческую эксплуатацию по доступным ценам

Провайдер облачных сервисов и AI-технологий Cloud.ru запустил в коммерческую эксплуатацию Cloud.ru Evolution AI Factory — среду для внедрения решений на основе генеративных нейросетей. Теперь сервисы предоставляются на основе доступных тарифов, с гарантированным уровнем сервиса (SLA), круглосуточной поддержкой и возможностью масштабирования нагрузки. О запуске было объявлено на конференции AI Journey.

AI Factory состоит из шести взаимосвязанных сервисов, необходимых для полного цикла работы с AI. Сервис AI Agents предоставляет возможности для запуска агентов, отвечающих за самостоятельное выполнение задач, принятие решений и взаимодействие с другими системами в проектах пользователя. Также пользователям AI Factory доступен каталог открытых больших языковых моделей Foundation Models. В него входит более 20 популярных моделей, в том числе российская GigaChat и open source модели из других линеек. Доступ к моделям реализован через OpenAI API. Сервис ML Inference позволяет быстро развернуть и модели из каталога HuggingFace, а также собственные модели. Для работы и экспериментов с машинным обучением, запуска и тестирования ML-гипотез есть сервис Evolution Notebooks на базе JupyterLab. Дообучение моделей под специальные задачи бизнеса происходит в сервисе ML Finetuning. За использование только собственных данных пользователя для повышения точности ответа моделей отвечает сервис Managed RAG.

Источник изображения: Cloud.ru

Источник изображения: Cloud.ru

С ноября 2025 на открытые большие языковым модели (LLM) из каталога Foundation Models действуют выгодные цены. Средняя цена на популярные открытые большие языковые модели составляет 35 рублей за входной и 70 рублей за выходной миллион токенов.

«С запуском Evolution AI Factory российские компании получают не просто доступ к современным инструментам искусственного интеллекта, а возможность быстрее и эффективнее переводить инновационные идеи в реальную практику. Теперь ресурсы для создания и промышленного внедрения AI-решений становятся доступными компаниям любого масштаба. Мы уверены, что это значительно ускорит развитие прикладных AI-технологий в бизнесе и откроет новые перспективы для российского рынка», — прокомментировал Евгений Колбин, генеральный директор Cloud.ru.

Теги: cloud.ru, облако, россия, ии
