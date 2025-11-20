Сегодня 20 ноября 2025
Разрушительный шутер The Finals от авторов нашумевшей ARC Raiders нельзя будет запустить на PS4 с марта будущего года

Владельцы PlayStation 4 вскоре лишатся возможности играть в разрушительный шутер The Finals. Разработчики полностью остановят поддержку проекта для консоли предыдущего поколения с началом 10 сезона.

Источник изображения: Embark Studios

Источник изображения: Embark Studios

В официальном микроблоге Embark Studios уточнила, что с 18 марта 2026 года (именно тогда стартует новый сезон) геймерам необходимо будет перейти на версию The Finals для PS5. При этом сохранится возможность перенести всю прокачку оружия и внутриигровые покупки с помощью Embark ID — системы учётных записей для переноса прогресса между платформами.

Несмотря на успешный дебют Arc Raiders и не самый высокий показатель онлайна The Finals на фоне конкурентов (по данным SteamDB), разработчики из Embark не собираются сворачивать поддержку последнего в обозримом будущем. В апреле 2025 года представитель студии заверил, что снабжение разрушительного шутера контентом продолжится ещё на протяжении 3–5 лет.

The Finals вышла 8 декабря 2023 года на PC, PS4, PS5, Xbox Series X и S. Версии игры для PS4 осталось жить четыре месяца.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: the finals, embark studios, шутер
