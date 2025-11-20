США притормозили 100-% тарифы на чипы — опасаются взвинтить цены и обострить отношения с Китаем

Администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) может отложить введение ранее анонсированных пошлин на импорт полупроводников. По данным Reuters, решение откладывается из-за опасений спровоцировать обострение торговых отношений с Китаем и роста потребительских цен в преддверии праздничного сезона.

В августе Трамп объявил о намерении ввести пошлины в размере почти в 100 % на импорт полупроводников. В течение нескольких месяцев власти уверяли, что меры вступят в силу в ближайшее время. Однако сейчас, по словам источников, чиновники перешли к более осторожной позиции, опасаясь возобновления взаимных торговых санкций и нарушения цепочек поставок редкоземельных минералов, критически важных для электронной промышленности.

Представитель Белого дома и сотрудник Министерства торговли отрицают изменение позиции администрации. По их словам, «администрация остаётся приверженной возвращению производства, критически важного для национальной и экономической безопасности, на территорию США», а «в политике министерства в отношении пошлин на полупроводники не произошло никаких изменений». Однако ни один из чиновников не уточнил, когда именно будут утверждены тарифы, которые обсуждались с первых дней президентства Трампа.

В преддверии Новогодних праздников также растёт недовольство американцев уровнем потребительских цен, и введение пошлин может привести к удорожанию электроники, например, смартфонов и бытовой техники. Ранее агентство Reuters сообщало, что США также рассматривали возможность обложения пошлинами импортных электронных устройств в зависимости от количества чипов в каждом из них. Сообщается, что окончательное решение ещё не принято и пошлины могут быть введены в любой момент.

Трамп также стремится сохранить хрупкое торговое перемирие с Китаем. В октябре, в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином (Xi Jinping) в Южной Корее, стороны договорились на время отложить торговые разногласия. Тем не менее, сообщается, что американские чиновники тогда предупредили китайскую сторону, что в ближайшие месяцы могут быть предприняты шаги в сфере национальной безопасности, которые Пекин, вероятно, сочтёт неприемлемыми.