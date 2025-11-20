Сегодня 20 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости комментарии последних событий США притормозили 100-% тарифы на чипы — ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

США притормозили 100-% тарифы на чипы — опасаются взвинтить цены и обострить отношения с Китаем

Администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) может отложить введение ранее анонсированных пошлин на импорт полупроводников. По данным Reuters, решение откладывается из-за опасений спровоцировать обострение торговых отношений с Китаем и роста потребительских цен в преддверии праздничного сезона.

Источник изображения: AI

Источник изображения: AI

В августе Трамп объявил о намерении ввести пошлины в размере почти в 100 % на импорт полупроводников. В течение нескольких месяцев власти уверяли, что меры вступят в силу в ближайшее время. Однако сейчас, по словам источников, чиновники перешли к более осторожной позиции, опасаясь возобновления взаимных торговых санкций и нарушения цепочек поставок редкоземельных минералов, критически важных для электронной промышленности.

Представитель Белого дома и сотрудник Министерства торговли отрицают изменение позиции администрации. По их словам, «администрация остаётся приверженной возвращению производства, критически важного для национальной и экономической безопасности, на территорию США», а «в политике министерства в отношении пошлин на полупроводники не произошло никаких изменений». Однако ни один из чиновников не уточнил, когда именно будут утверждены тарифы, которые обсуждались с первых дней президентства Трампа.

В преддверии Новогодних праздников также растёт недовольство американцев уровнем потребительских цен, и введение пошлин может привести к удорожанию электроники, например, смартфонов и бытовой техники. Ранее агентство Reuters сообщало, что США также рассматривали возможность обложения пошлинами импортных электронных устройств в зависимости от количества чипов в каждом из них. Сообщается, что окончательное решение ещё не принято и пошлины могут быть введены в любой момент.

Трамп также стремится сохранить хрупкое торговое перемирие с Китаем. В октябре, в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином (Xi Jinping) в Южной Корее, стороны договорились на время отложить торговые разногласия. Тем не менее, сообщается, что американские чиновники тогда предупредили китайскую сторону, что в ближайшие месяцы могут быть предприняты шаги в сфере национальной безопасности, которые Пекин, вероятно, сочтёт неприемлемыми.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Трамп заявил, что лучшие чипы Nvidia не достанутся никому, кроме американских компаний
США и Китай заключили перемирие по тарифам и редкоземам на год, но по ИИ-чипам прогресса нет
Нет энергии и кадров: OpenAI призвала Трампа вводить по 100 ГВт мощностей в год, а иначе Китай выиграет гонку в сфере ИИ
Превосходный отчёт Nvidia вдохновил инвесторов — акции технологических компаний подорожали по всему миру
Правительство Нидерландов отказалось от управления местным предприятием китайской Nexperia
Новым ИТ-директором с Intel поделилась Adobe
Теги: китай, тарифы трампа, полупроводники
китай, тарифы трампа, полупроводники
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Ровер Perseverance нашёл на Марсе камень, которого там не должно было быть
Создатель инди-хита Megabonk отказался от номинации на The Game Awards 2025 по веской причине
Смартфоны Poco F7 и Poco X7 Pro сочетают яркий дизайн с высокой производительностью
Новейший китайский детектор нейтрино JUNO за два месяца опередил мировую науку на 50 лет
Супергеройская комедия Dispatch от ведущих разработчиков The Wolf Among Us достигла нешуточного успеха — два миллиона проданных копий за месяц
Анонсирована постапокалиптическая тактическая стратегия Shardpunk 2 с элементами XCOM и Darkest Dungeon — первый трейлер и подробности 7 мин.
Амбициозный боевик Peter Jackson's King Kong: The Official Game of the Movie в честь 20-летия получил масштабный фанатский патч 2 ч.
Cloud.ru запустил Evolution AI Factory в коммерческую эксплуатацию по доступным ценам 2 ч.
Telegram получил большое обновление: прямые эфиры, регулярные сообщения и аукционы подарков 2 ч.
CD Projekt Red привлекла к работе над Cyberpunk 2 бывшего нарративного руководителя BioShock 4 2 ч.
Google представила ИИ-поисковик научных работ, но его подход к ранжированию вызывают вопросы 3 ч.
Разрушительный шутер The Finals от авторов нашумевшей ARC Raiders нельзя будет запустить на PS4 с марта будущего года 3 ч.
В YouTube встроили мессенджер для сообщений и видео, но доступен он не всем 5 ч.
Adobe стала владельцем основанного россиянами разработчика ПО Semrush — сумма сделки составила $1,9 млрд 8 ч.
Apple объявила финалистов премии App Store Awards 2025 8 ч.
xAI, Humain и NVIDIA построят крупный ИИ ЦОД в Саудовской Аравии 28 мин.
AMD, Cisco и Humain развернут ИИ-инфраструктуру на 1 ГВт — первые 100 МВт с Instinct MI450 появятся в Саудовской Аравии 37 мин.
«Закон Мура» хоронят десятилетиями — ASML уверена, что он продержится ещё 15 лет 49 мин.
США притормозили 100-% тарифы на чипы — опасаются взвинтить цены и обострить отношения с Китаем 54 мин.
Европейская фабрика TSMC всё ближе к запуску — монтаж оборудования для выпуска чипов в Дрездене начнётся в 2026 году 2 ч.
Лазеры запекают титановый порошок: Apple раскрыла детали 3D-печати корпусов Watch 2 ч.
Превосходный отчёт Nvidia вдохновил инвесторов — акции технологических компаний подорожали по всему миру 2 ч.
Белый дом уговаривает Конгресс США не убивать экспорт ИИ-чипов — иначе Китай создаст свои и догонит 3 ч.
Представлен самый мощный суперкомпьютер на Ближнем Востоке — 122,8-Пфлопс система Shaheen III 3 ч.
Nvidia признала, что сделка с OpenAI на $100 млрд ещё может сорваться 4 ч.