Анонсирована постапокалиптическая тактическая стратегия Shardpunk 2 с элементами XCOM и Darkest Dungeon — первый трейлер и подробности

Польский разработчик-одиночка Славомир Брык (Sławomir Bryk) под вывеской студии Clockwork Pile и при поддержке издательства Retrovibe анонсировал продолжение своей тактической стратегии Shardpunk, заслужившей 93 % в Steam.

События Shardpunk 2 (так называется сиквел) развернутся в постапокалиптическом мире, где остатки человечества ведут непримиримую борьбу с крысиными ордами. Империя пала, но война продолжается.

Уничтожение крупнейшего роя крыс ценой величайшего мегаполиса человечества замедлило орду, но не остановило её. Игрокам в роли командира людского форпоста предстоит собирать команду, добывать ресурсы и бороться с новой угрозой.

Скриншоты

По сравнению с первой частью изменился геймплейный цикл. Вместо линейного приключения сиквел предложит делать вылазки на вражескую территорию в поисках ресурсов, которые могут определить будущее человечества.

Shardpunk 2 позиционируется как смесь напряжённых пошаговых боёв и управления отрядом бойцов из XCOM, психологического давления из Darkest Dungeon, ролевой игры, выживания и менеджмента базы.

Обещают более умных и опасных врагов, полный контроль над отрядом (вплоть до имён и внешности солдат), более сотни новых умений и колоритный пиксель-арт. Анонсирующий трейлер прилагается.

Релиз Shardpunk 2 ожидается в 2026 году на ПК (Steam). Игра создаётся с финансовой помощью Министерства культуры и национального наследия Польши. Поддержка русского (и каких-либо языков, кроме английского) не заявлена.