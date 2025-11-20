Сегодня 20 ноября 2025
В России подорожает вся техника и электроника: Госдума приняла закон о технологическом сборе

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, предусматривающий введение технологического сбора с 1 сентября 2026 года. Его будут выплачивать компании, которые осуществляют ввоз или производство продукции с электронной компонентной базой. Все вырученные средства будут направлены на развитие отечественной электроники.

Минфин рассчитывает, что инициатива принесёт федеральному бюджету около 218 млрд руб. За четыре месяца 2026 года это будут 20 млрд руб., за 2027 год — ещё 88 млрд руб. и 110 млрд руб. за 2028 год. Выплачивать технологический сбор будут обязаны индивидуальные предприниматели и юрлица, которые ввозят электронную продукцию или продукцию с электронными компонентами в Россию или производят такую продукцию в стране. Списки соответствующей продукции и компонентов Правительство РФ составит отдельно — известно, что максимальный размер сбора за один товар не будет превышать 5000 руб.

«Новый механизм разработан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности России с целью укрепления технологического суверенитета страны. Средства от сбора будут направлены на государственные программы поддержки этой критически важной отрасли», — заявили в Минпромторге, который назначен администратором проекта.

Чтобы государство смогло отладить новый механизм, а бизнес — адаптироваться к нему, введение технологического сбора будет производиться поэтапно: сначала им обложат готовое оборудование, включая смартфоны и ноутбуки, а затем и компоненты для них. «До внедрения этого шага, чтобы не допустить двойного налогообложения (на детали и на готовое изделие), будет проведено его тестирование и консультации с бизнес-сообществом для выработки корректного механизма реализации второго этапа», — пообещали в ведомстве.

Очевидно, введение сбора скажется на розничных ценах товаров с электронными компонентами, а это не только вся бытовая электроника вроде ноутбуков, смартфонов и наушников, но и большая часть современных бытовой техники. Остаётся лишь открытым вопрос, насколько сильно отразится введение сбора на ценах.

Уплатив сбор, отечественный производитель сможет рассчитывать на отраслевые меры поддержки, но потребуется соответствовать заданным критериям, в том числе по локализации. Фиксированная ставка не приводится — она будет определяться для каждой единицы продукции отдельно, в том числе с учётом её стоимости. Оператор сбора ещё не назначен, но известно, что это будет не Центр развития перспективных технологий, который занимается маркировкой товаров в России. Техника, по оценке зампреда Госдумы по информационной политике Андрея Свинцова, подорожает на 3–5 %.

россия, технологический сбор, электроника
