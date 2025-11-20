Nvidia зарабатывает $4,4 млн на сотрудника — Netflix и Apple тоже в топе

Nvidia, Netflix и Apple оказались рекордсменами среди технологических компаний по величине дохода на одного сотрудника. Возможно, труднее всех в тройке данное достижение далось Apple из-за огромного числа её сотрудников.

Интересную статистику собрала компания OnDeck, которая помогает малому бизнесу находить наиболее выгодные кредиты. Выручка на одного сотрудника (Revenue Per Employee — RPE) является распространенным показателем эффективности работы компании. Он может использоваться для оценки производительности и эффективности рабочей силы. Рассчитывается показатель просто: общий доход компании делится на количество её сотрудников. На практике RPE — не идеальный показатель, потому что он не учитывает влияние культуры и другие нематериальные аспекты бизнеса.

Среди технологических гигантов самую высокую выручку на сотрудника показала Nvidia — $4 408 784, на втором месте оказалась Netflix с $4 153 125, а Apple стала третьей с $2 413 171. Apple выделяется из тройки тем, что у неё много сотрудников в сфере розничной торговли — общая численность персонала компании составляет 164 000 человек. А среди всех отраслей в списке OnDeck наивысшим показателем отметилась VICI Properties, которая владеет значительным количеством недвижимости и выступает арендодателем для отелей и казино — они сами несут ответственность за своё оборудование и эксплуатацию, в результате чего расходы у арендодателя оказываются невысокими.