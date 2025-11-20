Сегодня 20 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мероприятия и события IT-индустрии, выст... Intel подтвердила, что представит процес...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Intel подтвердила, что представит процессоры Core Ultra 300 на выставке CES 2026 в январе

Компания Intel подтвердила, что её новые мобильные процессоры Core Ultra Series 3 (кодовое имя Panther Lake) будут представлены в рамках международной выставки электроники CES 2026 в Лас-Вегасе.

Источник изображений: Intel

Источник изображений: Intel

На сайте компании сообщается, что презентация продукта состоится в понедельник, 5 января, в 15:00 по тихоокеанскому времени (6 января, 2:00 по Москве). Мероприятие проведёт Джим Джонсон (Jim Johnson), старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения клиентских вычислений Intel.

Panther Lake — это третье поколение процессоров Intel Core Ultra и первая клиентская система на кристалле, построенная по 18-ангстремному техпроцессу Intel 18A. Чипы используют многоэлементную архитектуру, объединяющую новые ядра CPU, обновлённую интегрированную графику и ИИ-ускоритель в одном корпусе. Intel позиционирует Core Ultra Series 3 как единую платформу для потребительских и коммерческих ПК с ИИ, игровых устройств и периферийных сред. Поступление в продажу новых чипов запланировано на январь 2026 года.

В рамках выставки CES компания Intel проведёт ряд сессий, посвящённых интеграции Panther Lake в свою стратегию развития ИИ-ПК. В программе на 6 января запланированы доклады, посвящённые масштабированию инфраструктуры ИИ, превращению клиентских ПК в оборудование ИИ для реальных рабочих нагрузок и тому, что Intel называет «агентным ИИ» для периферии.

Корпорация Intel также проведет технологическую презентацию продуктов на базе Core Ultra с 5 по 8 января. Посетители увидят устройства, созданные на базе текущих моделей процессоров Core Ultra, а партнёры, как ожидается, покажут первые системы на базе Core Ultra Series 3. Массовый выпуск продуктов на базе новых процессоров Panther Lake ожидается в первом квартале 2026 года.

5 января также состоится официальный анонс новейшей графической архитектуры Xe3, которая будет использоваться в составе процессоров Core Ultra Series 3.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Уровень брака у ангстремного техпроцесса Intel 18A падает на 7 % в месяц — процессоры Panther Lake не за горами
Intel надеется, что процессоры Nova Lake хорошо проявят себя в игровом сегменте
Intel собралась надолго «застрять» на техпроцессе 18A, а процессоры Panther Lake будут дорогими и редкими
Праздник для сборщиков ПК: AeroCool объявляет о масштабной распродаже компонентов и аксессуаров
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на «Толк Шоу»
Кибербез, ИИ и импортозамещение: эксперты на Orion Digital Day обсудили самые перспективные ИТ-тренды
Теги: panther lake, ces 2026, intel, процессоры, core ultra series 3, core ultra 300
panther lake, ces 2026, intel, процессоры, core ultra series 3, core ultra 300
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Ровер Perseverance нашёл на Марсе камень, которого там не должно было быть
Создатель инди-хита Megabonk отказался от номинации на The Game Awards 2025 по веской причине
Анонсирована постапокалиптическая тактическая стратегия Shardpunk 2 с элементами XCOM и Darkest Dungeon — первый трейлер и подробности
В России подорожает вся техника и электроника: Госдума приняла закон о технологическом сборе
Смартфоны Poco F7 и Poco X7 Pro сочетают яркий дизайн с высокой производительностью
Windows 1.0 вышла ровно 40 лет назад — ей хватало 256 Кбайт ОЗУ и одной дискеты 14 мин.
Spotify анонсировала функцию SongDNA — она расскажет о сэмплах в треке и каверах на него 21 мин.
«Открыть ворота»: грандиозная кампания «Империи бессмертных» скоро станет доступна владельцам Total War: Warhammer и Total War: Warhammer II 37 мин.
Капитализация криптовалютного рынка рухнула на триллион долларов из-за падения биткоина 2 ч.
Nvidia латает последствия октябрьского апдейта Windows 11 — драйвер GeForce Hotfix 581.94 уберёт просадки FPS 3 ч.
VK похвалилась ростом выручки на 10 % — наибольший рост показали «VK Видео» и «VK Клипы» 3 ч.
ИИ стал чаще ходить на российские сайты — поисковый трафик от нейросетей вырос в девять раз 3 ч.
Амбициозный боевик Peter Jackson's King Kong: The Official Game of the Movie в честь 20-летия получил масштабный фанатский патч 5 ч.
Cloud.ru запустил Evolution AI Factory в коммерческую эксплуатацию по доступным ценам 5 ч.
Telegram получил большое обновление: прямые эфиры, регулярные сообщения и аукционы подарков 5 ч.
Intel подтвердила, что представит процессоры Core Ultra 300 на выставке CES 2026 в январе 16 мин.
Nokia меняет стратегию развития, сделав ставку на ИИ, ЦОД и 6G 23 мин.
После 10 месяцев работы на конвейере BMW у человекоподобных роботов Figure 02 начали отваливаться руки 29 мин.
Nvidia зарабатывает $4,4 млн на сотрудника — Netflix и Apple тоже в топе 60 мин.
Brookfield, NVIDIA и партнёры направят $100 млрд на развитие ИИ-инфраструктуры и энергетики 2 ч.
Sunday представила похожего на лего-человечка робота Memo — он умеет загружать посудомойку и не только 2 ч.
PCIe 5.0, 14,5 Гбайт/с, до 30,72 Тбайт: Phison представила TLC SSD серий Pascari X201 и D201 3 ч.
UBTech удесятерит выпуск гуманоидных роботов в 2026-м — и хочет снизить их себестоимость до $20 000 3 ч.
Lenovo убеждена, что справится с взлетевшими ценами на память лучше конкурентов 4 ч.
Люди полетят как птицы: навигацию без GPS по магнитному полю Земли поможет освоить квантовый компас 4 ч.