Сегодня 20 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation В Steam и на консолях без предупреждения...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

В Steam и на консолях без предупреждения вышел беспощадный хоррор на выживание Total Chaos от автора Turbo Overkill

Издатель Apogee Entertainment и разработчики из новозеландской студии Trigger Happy Interactive (Turbo Overkill) на трансляции Xbox Partner Preview неожиданно объявили о выходе своего «беспощадного» хоррора на выживание Total Chaos.

Источник изображений: Apogee Entertainment

Источник изображений: Apogee Entertainment

Напомним, релиз Total Chaos ожидался 24 июля эксклюзивно на ПК, но впоследствии игру отложили до четвёртого квартала (период с октября по декабрь) текущего года. В обозначенные сроки создатели уложились.

Total Chaos вышла сегодня, 20 ноября, на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S, а также в подписке Game Pass (Ultimate). Стоимость игры в российском Steam с учётом 15-процентной скидки до 27 ноября составляет 748 рублей.

Обещанную поддержу VR игра получит во втором квартале 2026 года (только ПК)

В роли сотрудника береговой охраны игрокам предстоит исследовать шахтёрский форпост на острове Форт Оазис: дать бой невыразимым ужасам, мастерить оружие из обломков, ставить под сомнение реальность и собственные воспоминания.

Обещают девять мучительных глав, гротескных врагов с динамическим ИИ, брутальные сражения, нехватку ресурсов и музыку от композитора Silent Hill Акиры Ямаоки (Akira Yamaoka). Игра поддерживает только английский язык.

Скриншоты
Смотреть все изображения (11)
Смотреть все
изображения (11)

Total Chaos позиционируется как переосмысление ставшего культовым одноимённого мода для Doom 2: Hell on Earth за авторством основателя Trigger Happy Interactive Сэма Преббла (Sam Prebble).

Apogee Entertainment называет Total Chaos созданным с нуля «полностью самостоятельным кошмаром», сочетающим элементы классических и современных хорроров с ошеломляющей атмосферой.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Capcom пообещала уберечь Resident Evil Requiem от судьбы Monster Hunter Wilds, которая даже спустя восемь месяцев страдает от проблем с оптимизацией
Лавкрафтианский хоррор-шутер Beneath не заставит себя долго ждать — новый трейлер, дата выхода и демоверсия в Steam
Создатели Delta Force анонсировали хоррор-шутер Crossfire: Rainbow — геймплейный трейлер и первые подробности
Сицилийское кино, фоторежим и новый контент: для Mafia: The Old Country вышло крупное обновление «Прогулка»
Первая за 10 лет новая Carmageddon оказалась роглайтом — тизер-трейлер Carmageddon: Rogue Shift
За несколько часов до официального анонса THQ Nordic проговорилась о дате выхода Reanimal — кооперативного хоррора от авторов Little Nightmares
Теги: total chaos, trigger happy interactive, apogee entertainment, шутер, хоррор
total chaos, trigger happy interactive, apogee entertainment, шутер, хоррор
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Ровер Perseverance нашёл на Марсе камень, которого там не должно было быть
Новейший китайский детектор нейтрино JUNO за два месяца опередил мировую науку на 50 лет
Windows 1.0 вышла ровно 40 лет назад — ей хватало 256 Кбайт ОЗУ и одной дискеты
«Открыть ворота»: грандиозная кампания «Империи бессмертных» скоро станет доступна владельцам Total War: Warhammer и Total War: Warhammer II
Смартфоны Poco F7 и Poco X7 Pro сочетают яркий дизайн с высокой производительностью
В Steam и на консолях без предупреждения вышел беспощадный хоррор на выживание Total Chaos от автора Turbo Overkill 19 мин.
Google выпустила Nano Banana Pro — «ИИ-фотошоп», который делает 4K-картинки, правит детали и даже меняет освещение 20 мин.
Google Gemini научился определять изображения, созданные с помощью ИИ, но пока не все 32 мин.
Сицилийское кино, фоторежим и новый контент: для Mafia: The Old Country вышло крупное обновление «Прогулка» 2 ч.
Первая за 10 лет новая Carmageddon оказалась роглайтом — тизер-трейлер Carmageddon: Rogue Shift 3 ч.
Pornhub призвал Apple, Google и Microsoft встроить проверку возраста прямо в смартфоны и ПК 4 ч.
За несколько часов до официального анонса THQ Nordic проговорилась о дате выхода Reanimal — кооперативного хоррора от авторов Little Nightmares 4 ч.
Спустя всего месяц Battlefield 6 вырвалась в лидеры самых продаваемых игр за 2025 год в США 4 ч.
Spotify анонсировала функцию SongDNA — она расскажет о сэмплах в треке и каверах на него 5 ч.
Капитализация криптовалютного рынка рухнула на триллион долларов из-за падения биткоина 6 ч.
Производитель смарт-колец Oura Ring подал в суд на Samsung, Amazfit и других за кражу разработок 3 ч.
IBM и Cisco к концу 30-х годов создадут интернет для котов Шрёдингера — квантовый и запутанный 3 ч.
Leica представила камеру Q3 Monochrom исключительно для чёрно-белой съёмки — и она на $1055 дороже цветной версии 4 ч.
Redragon выпустила Impact M908 SE — игровую мышь за $33 с 18 программируемыми кнопками для поклонников MMO 5 ч.
Intel подтвердила, что представит процессоры Core Ultra 300 на выставке CES 2026 в январе 5 ч.
Nokia меняет стратегию развития, сделав ставку на ИИ, ЦОД и 6G 5 ч.
Nvidia зарабатывает $4,4 млн на сотрудника — Netflix и Apple тоже в топе 6 ч.
Brookfield, NVIDIA и партнёры направят $100 млрд на развитие ИИ-инфраструктуры и энергетики 7 ч.
Sunday представила похожего на лего-человечка робота Memo — он умеет загружать посудомойку и не только 7 ч.
PCIe 5.0, 14,5 Гбайт/с, до 30,72 Тбайт: Phison представила TLC SSD серий Pascari X201 и D201 8 ч.