В Steam и на консолях без предупреждения вышел беспощадный хоррор на выживание Total Chaos от автора Turbo Overkill

Издатель Apogee Entertainment и разработчики из новозеландской студии Trigger Happy Interactive (Turbo Overkill) на трансляции Xbox Partner Preview неожиданно объявили о выходе своего «беспощадного» хоррора на выживание Total Chaos.

Напомним, релиз Total Chaos ожидался 24 июля эксклюзивно на ПК, но впоследствии игру отложили до четвёртого квартала (период с октября по декабрь) текущего года. В обозначенные сроки создатели уложились.

Total Chaos вышла сегодня, 20 ноября, на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S, а также в подписке Game Pass (Ultimate). Стоимость игры в российском Steam с учётом 15-процентной скидки до 27 ноября составляет 748 рублей.

В роли сотрудника береговой охраны игрокам предстоит исследовать шахтёрский форпост на острове Форт Оазис: дать бой невыразимым ужасам, мастерить оружие из обломков, ставить под сомнение реальность и собственные воспоминания.

Обещают девять мучительных глав, гротескных врагов с динамическим ИИ, брутальные сражения, нехватку ресурсов и музыку от композитора Silent Hill Акиры Ямаоки (Akira Yamaoka). Игра поддерживает только английский язык.

Скриншоты

Total Chaos позиционируется как переосмысление ставшего культовым одноимённого мода для Doom 2: Hell on Earth за авторством основателя Trigger Happy Interactive Сэма Преббла (Sam Prebble).

Apogee Entertainment называет Total Chaos созданным с нуля «полностью самостоятельным кошмаром», сочетающим элементы классических и современных хорроров с ошеломляющей атмосферой.