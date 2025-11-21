Google запустила кросс-платформенный обмен файлами между Android и iOS

Google обновила сервис быстрой передачи файлов Quick Share, обеспечив его совместимость с Apple AirDrop. Благодаря этому пользователи устройств на Android и iOS смогут напрямую обмениваться фотографиями, видео и файлами. Первыми обновление получили владельцы смартфонов Pixel 10, позднее функция поступит и на другие устройства Android.

Как поясняет TechCrunch, совместимость между устройствами возможна при условии, что владелец iPhone включит в настройках AirDrop режим «Для всех на 10 минут», после чего его устройство становится видимым в списке доступных получателей при выборе Quick Share на Android. Компания Google отметила, что это лишь первый этап развития кросс-платформенного обмена, и выразила заинтересованность в работе с Apple также для поддержки этой функции раздела «Только контакты» (Contacts Only).

В Google подчеркнули, что основу разработки составляет безопасность: система защищена надёжными механизмами, прошедшими проверку независимыми экспертами по кибербезопасности. В компании также напомнили, что этот шаг продолжает их усилия по улучшению совместимости между операционными системами — ранее Google продвигала внедрение стандарта RCS и уведомлений о неизвестных отслеживающих маячках и трекерах.

В официальном блоге компании не уточняются подробности, как именно происходило сотрудничество с Apple по реализации новой функции. Издание TechCrunch обратилось за комментарием к Apple.