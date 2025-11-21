Сегодня 21 ноября 2025
Samsung Electronics снова провела провела перестановки в высшем эшелоне руководителей
Samsung Electronics снова провела провела перестановки в высшем эшелоне руководителей

В апреле этого года заведующий мобильным бизнесом Samsung Electronics Тэ Мун Ро (Tae-moon Roh) был назначен одним из двух генеральных директоров компании на временной основе, обеспечивая поддержку своего коллеги Чун Ён Хёна (Jun-Young-hyun). Только на днях Тэ Мун Ро был утверждён в статусе генерального директора на постоянной основе, с сохранением аналогичной должности за Чун Ён Хёном, который по совместительству является заместителем председателя совета директоров компании и курирует полупроводниковое подразделение.

Источник изображения: Samsung Electronics

Источник изображения: Samsung Electronics

Как отмечает TrendForce со ссылкой на целый ряд изданий, произошедшие попутно кадровые перестановки в верхнем эшелоне руководителей Samsung Electronics оказались не столь радикальными, как ожидалось. Тэ Мун Ро одновременно является и президентом Samsung, продолжая курировать подразделение DX, которое отвечает за разработку устройств, включая смартфоны. Одновременно он остаётся главой подразделения MX.

Юн Чан Хён (Yoon Jang-hyun) на этой неделе был повышен до поста технического директора подразделения DX и назначен новым руководителем исследовательского департамента Samsung Electronics. Он имеет большой опыт в сфере разработки ПО, особенно в сфере Интернета вещей и приложений для платформы Tizen. В последнее время он курировал инвестиции в перспективные направления бизнеса типа искусственного интеллекта, робототехники, биотехнологий и полупроводников.

Чун Ён Хён сохранит за собой полномочия руководителя полупроводникового бизнеса DS и подразделения, отвечающего за выпуск микросхем памяти. При этом ему придётся покинуть пост главы исследовательского института SAIT.

Президентом SAIT с первого января следующего года станет профессор Пак Хон Кын (Park Hong-geun), который пользуется признанием на мировом уровне в фундаментальных исследованиях и нанотехнологиях. Ему будет поручено курировать исследования, связанные с будущими продуктами Samsung, включая квантовые вычисления и нейроморфные полупроводники.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: samsung, samsung electronics, назначение, кадровые перестановки
