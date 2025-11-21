«Одна из самых безумных битв с боссом, что я видел»: игроков впечатлил новый геймплей боевика Tides of Annihilation по мотивам легенд о короле Артуре

Как и было обещано, на ноябрьской презентации Xbox Partner Preview разработчики из китайской студии Eclipse Glow Games показали новый геймплей своего фэнтезийного экшена Tides of Annihilation, вдохновлённого легендами о короле Артуре.

Напомним, игрокам достанется роль движимой местью и желанием спасти сестру воительницы Гвендолин в исполнении звезды Baldur’s Gate 3 и Clair Obscur: Expedition 33 Дженнифер Инглиш (Jennifer English).

В показанном на Xbox Partner Preview четырёхминутном геймплейном трейлере (прикреплён ниже) Гвендолин бросает вызов могущественной ведьме Тироноу, которая мучает одного из рыцарей Круглого стола — Ламорака.

Ролик демонстрирует кинематографичную схватку Гвендолин и Тироноу. В бою героине помогает дух Ламорака. Управляя протагонисткой и рыцарем Круглого стола одновременно, игрок атакует босса и уничтожает его магические барьеры.

В ходе сражения Тироноу путешествует между реальным миром и созданным ею зеркальным измерением. В Tides of Annihilation пользователи встретят несколько персонажей, которые могут использовать эти карманные пространства.

Зрители остались в восторге от эффектной боевой системы и постановки сражения, но подметили проседания кадровой частоты во второй половине трейлера. «Одна из самых безумных битв с боссом, что я видел», — поделился leandro6234.

Tides of Annihilation создаётся для PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Обещают искажённый Лондон и фэнтезийный средневековый мир Авалон в качестве антуража, 30 боссов и более 30 часов геймплея. Поддержка русского языка не заявлена.