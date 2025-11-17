Microsoft анонсировала игровую презентацию Xbox Partner Preview — на ней покажут Tides of Annihilation, 007 First Light, Reanimal и многое другое

Компания Microsoft Gaming анонсировала планы на проведение в ближайшем времени ещё одной презентации из цикла Xbox Partner Preview, посвящённой проектам сторонних разработчиков.

На предстоящей Xbox Partner Preview покажут новые и уже анонсированные игры от IO Interactive, Tencent, THQ Nordic и других партнёров, а также поделятся новостями, связанными с подпиской Game Pass.

Среди подтверждённых премьер — расширенный геймплейный трейлер фэнтезийного экшена Tides of Annihilation, взгляд на новый контент для шпионского боевика 007 First Light и кооперативное хоррор-приключение Reanimal.

Все показанные на грядущей Xbox Partner Preview проекты будут участниками программы Xbox Play Anywhere. Другими словами, для игры в них на консолях Xbox, PC и поддерживаемых портативных ПК достаточно одной копии.

Закадровую озвучку Xbox Partner Preview обеспечит Дженнифер Инглиш (Jennifer English) — исполнительница роли Шэдоухарт в Baldur’s Gate 3 и протагонистки Tides of Annihilation, воительницы Гвендолин.

Xbox Partner Preview стартует 20 ноября в 21:00 по московскому времени (хронометраж не уточняется). Следить за ходом развития мероприятия можно будет на официальных каналах Xbox в сервисах YouTube и Twitch.

Напомним, прошлогодняя трансляция Xbox Partner Preview стала ареной анонса шутера FBC: Firebreak и хоррора Cronos: The New Dawn, показа тизера Subnautica 2, даты выхода аддона «Дом у озера» для Alan Wake 2 и так далее.