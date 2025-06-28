FBC: Firebreak — контроль потерян. Рецензия

Жанр Экшен, кооперативный шутер от первого лица Издатель Remedy Entertainment Разработчик Remedy Entertainment Минимальные требования Процессор Intel Core i5-7600K 3,8 ГГц / AMD Ryzen 5 1600X 3,7 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 6 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5600 XT, 30 Гбайт на SSD-накопителе, интернет-соединение, операционная система Windows 10 / 11 Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i5-8500 3,0 ГГц / AMD Ryzen 5 2600 3,4 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 6600 XT Дата выхода 17 июня 2025 года Возрастной ценз От 16 лет Локализация Текст Платформы PC, Xbox Series X, Xbox Series S, PS5 Официальный сайт

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В Старейшем Доме уже несколько лет неспокойно: этажи штаб-квартиры Федерального Бюро Контроля превратились в чрезвычайно опасные зоны, а сотрудники — в безвольных слуг паранормальной сущности. И вот опасность стала настолько осязаемой, что руководство наконец-то решило разобраться с затяжным кризисом и подключило к ответственному заданию отряд «Файрбрейк». Это подразделение виртуозных технарей, которые с помощью ремонтных навыков, ловкого обращения с нужным оборудованием и, разумеется, доброй порции свинца, могут решить практически любую проблему. И теперь нам, в составе группы из трёх работяг, предстоит наводить порядок в Старейшем Доме, регулярно попадая в самые причудливые передряги. Предстоит охота за одержимым светофором, починка приборов, стоя по колено в гуще экзогенной массы, сражение с гигантским монстром, состоящим из стикеров, и напряжённые перестрелки с ордами Ииcсов… во время совместного принятия душа.

Концептуально FBC: Firebreak действительно необычна — кооперативный шутер во вселенной Remedy, созданной под влиянием SCP Foundation, но не лишенной собственных любопытных особенностей. Действие развивается в стенах Старейшего Дома, штаб-квартире местной организации по контролю над паранормальными явлениями, где группе ремонтников предстоит разбираться с разными причудливыми катаклизмами. Причём катаклизмы — один причудливее другого. Например, на одном из этажей всё пространство заполонили стикеры, и их нужно уничтожать всеми доступными средствами, включая огнестрел, а, скажем, другой уровень комплекса облепили мерзкие гигантские пиявки, облучающие всё и всех вокруг. Где-то ледяные аномалии создают абсолютно нерабочую атмосферу и их надо немного «разогреть», а где-то обстановка уже настолько раскалилась, что, наоборот, — не мешало бы сбросить высокий градус, починив систему охлаждения.

Словом, работы невпроворот! Решать паранормально-бытовые проблемы Старейшего Дома предстоит электрику, технику и ликвидатору. Первый специалист с помощью своего электрокинетического разрядника может быстро «завести» любой электрический прибор, техник, вооружённый здоровенным гаечным ключом, шустро устраняет механические неисправности, а ликвидатор с рычажным жидкостным выбрасывателем наперевес тушит пожары и смывает с коллег разнообразные нечистоты. К слову, каждый из видов работ (кроме мытья коллег) могут выполнять представители любого класса, но если электрик будет тушить пожар, то руками, а это сравнительно дольше, да и мини-игра, сопровождающая процесс, довольно быстро приедается.

Различаются классы (или, как их называет игра, «кризисные наборы») и боевыми опциями. Скажем, рабочие инструменты можно использовать не только по назначению, но и отбиваться ими от паранормальных супостатов: лупить гадов гаечным ключом или, скажем, угощать разрядами тока. Но есть у работяг и специальные боевые опции (которые, кстати, поначалу недоступны — их надо покупать за добытую на вылазках валюту в своеобразном боевом пропуске). Техник, например, устанавливает вертлюжную пушку, которая стреляет в противников в зоне поражения. Электрик ставит на поле боя бумбокс, который будет приманивать врагов, а когда получит от них достаточно урона, мощно взорвётся. А ликвидатор может помочь потрёпанной команде, вовремя поставив увлажнитель, — прибор смоет с героев труда всю налипшую гадость и восстановит пошатнувшееся здоровье.

И, конечно, в каждом «кризисном наборе» предусмотрен своеобразный туз в рукаве — параутилитарность, способная вытащить команду даже из самой горячей заварушки. Например, ликвидатор приделывает к своему «водомёту» чайник и начинает разбрасываться раскалённой субстанцией, испепеляя всех, кто попадётся на пути. Техник соединяет с гаечным ключом свинью-копилку и устраивает врагам феерию взрывной боли. А электрик стреляет в толпу садовым гномом, что вызывает электрическую бурю — настолько мощную, что и самого оператора может ненароком отправить в нокаут.

Огонь по своим в FBC: Firebreak, кстати, вполне реален, и в ходе плотной перестрелки стоит действовать аккуратно и внимательно, чтобы ненароком не уложить всю команду. С толком и расстановкой стоит подходить и к подготовке к миссиям: выбирать тот «кризисный набор», которого ещё нет в команде; собрать наиболее эффективный комплект пассивных навыков (открываются с получением новых уровней профиля). И, конечно, не будет лишним заранее продумывать тактику и зоны ответственности на задании. Впрочем, даже не особенно сыгранная команда с отсутствующим планом и хаотичным исполнением не обречена на провал, ведь зоны в Firebreak небольшие, а у команды всегда есть право на ошибку в виде ресурса на возрождение. И если вам кажется, что игра не бросает серьезного вызова, то вам не кажется. За почти пятнадцать часов я лишь раз увидела экран провала миссии. И это проблема. Впрочем, их у Firebreak и без того хватает…

Пожалуй, первым ощутимым недостатком проекта являются его первые часы, которые буквально нужно пересилить. Ведь ощущаются ранние задания не как лихое развлечение, а как самая настоящая рутинная работа: делаешь одно и то же, раз за разом, даже малейшего вызова на этих стадиях игра не бросает, зато явно переоценивает уровень веселья стрельбы по стикерам или монотонного перетаскивания обогревателей. Но стоит открыть пару пушек получше, освоиться с классами и начать выбираться в более сложные вылазки, как Firebreak внезапно раскрывается, становясь действительно задорным сессионным развлечением.

Особенно когда на вылазках открываются уровни доступа. Первый, доступный с самого начала, даёт возможность пройти только первую, самую скучную, зону миссии. На втором открывается ещё одна, предлагающая те же механики, но в более сложной вариации. Третий уровень доступа открывает кульминацию всей вылазки с куда более замысловатыми целями. Например, в задании «Лютый жар» предстоит тушить пламя с помощью бочек со специальной жидкостью, и параллельно прятаться от испепеляющих огненных выбросов; в «Управлении с земли» — подготовить запуск ракеты и осуществить взлёт; а в «Морозилке» потребуется провести причудливый ритуал, включающий в себя поиск манекенов и усаживание тех в люльку фуникулёра. Добавьте к этому нескончаемые орды врагов, среди которых будет всё больше опасных элитных представителей, и вот рабочая рутина превращается в крайне насыщенное действо.

А чтобы было ещё веселее, можно активировать «заражения». И тогда в каждой зоне вас будут ждать одержимые предметы, вроде светофора, который ограничивает возможности перемещения рабочих, шлема, дающего противникам дополнительные слои брони, или, скажем, ломика, что периодически ломает приборы. Справиться с этими напастями привычными способами не получится, но если знать один секрет («заражённые» предметы с лёгкостью уничтожаются специальным орудием, которое можно найти на локациях), то решается вопрос довольно быстро.

Увы, одно-два полных прохождения каждого из заданий, и вот уже в игре попросту нечего делать. Снова приходит чувство монотонности, и внезапно понимаешь, что за причудливой обёрткой скрывается типовой представитель своего жанра. При этом лишенный каких-либо нюансов или интересных находок, которые вызывают желание многократно проходить одни и те же задания — то есть отсутствует ключевая для подобных развлечений составляющая, сделавшая Left 4 Dead, Warhammer: Vermintide или, скажем Helldivers 2 (FBC: Firebreak явно старается походить настроением именно на неё) хитами. Это может быть развитие сквозного сюжета, изменение условий в общем игровом мире, ценные награды, развивающие геймплей, или проработанная кривая сложности. Но в сетевом шутере от Remedy ничего подобного нет: даже самая высокая сложность не станет преградой для более-менее слаженной группы, все сто́ящие награды будут открыты часов за семь-восемь, а наши экспедиции не окажут и крупицы влияния ни на эту вселенную, ни на внутриигровой нарратив.

И последнее, пожалуй, разочаровывает больше всего — студия, любимая игроками за свои сценарные изыски, выпустила проект, напрочь лишённый хоть какой-то сюжетной ценности. Да и в принципе FBC: Firebreak едва ли выходит за рамки незатейливой забавы на пару вечеров — ей просто нечего предложить. Отсюда и закономерное падение онлайна игры — всего за неделю среднее количество активных игроков сократилось с пары тысяч до сотни. На этом фоне уже не кажутся настолько значимыми неприятности, с которыми столкнулись игроки из РФ — вроде проблем со входом в игру, или внезапным исчезновением проекта из регионального сегмента Steam. Пусть и непреднамеренно, но эти неурядицы сэкономили деньги и время многих российских игроков.

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FBC: Firebreak не получится посоветовать ни поклонникам студии Remedy, ни ценителям кооперативных шутеров. Игра не выходит за рамки незатейливого и, временами, весёлого сетевого экшена, в котором едва ли получится задержаться надолго. Особенно учитывая то, что активных игроков всё меньше и меньше. Несмотря на заверения студии всё исправить, сложно представить, как Firebreak может обрести широкую популярность или хотя бы стать нишевой забавой со стабильной базой преданных поклонников.

Достоинства:

отличная стрельба с прекрасной регистрацией попаданий;

три любопытных класса с интересными особенностями и важной ролью каждого для всей группы;

на высокой сложности, с включённым заражением и на третьем уровне допуска, игра становится по-настоящему увлекательной…

Недостатки:

…а вот ранние этапы навевают лишь тоску;

для многопользовательского проекта контента откровенно мало;

множество препон для игроков из России;

в FBC: Firebreak нет ни сквозного нарратива, ни развития мира игры, ни хоть какой-то ценности для вселенной Старейшего Дома.

Графика В разрезе визуального воплощения придраться особо не к чему: всё в порядке как с эстетическим воплощением, так и с технологической стороной — всё выглядит красиво и эффектно, да и работает весьма стабильно. Пожурить можно разве что за ощутимый диссонанс местных графических решений с визуальным стилем Control, но едва ли это влияет на базовое восприятие игры. Звук Звучит FBC: Firebreak качественно — эффекты, шумы и акустические приёмы исполнены отлично. Особенно хороша работа с аудионаполнением во время больших побоищ, где в безумном хаосе битвы звуки не сливаются в жуткую дезориентирующую кашу. Увы, технически прилежное исполнение не компенсирует отсутствия эмоциональной отдачи — в FBC: Firebreak нет ни специально записанных для игры песен, ни даже аранжировок треков из той же Control (техно-ремикс культовой Take Control так и напрашивается), да и инструментальный саундтрек в игре настолько куцый и невзрачный, что может легко показаться, что его просто нет. Одиночная игра Все миссии можно проходить в одиночку. И, судя по стремительно уменьшающемуся числу активных игроков, скоро это будет единственным вариантом. Оценочное время прохождения Одна вылазка первого уровня доступа займёт вас минут на пять, на третьем уровне может уйти и полчаса. А примерно за восемь-десять часов вы с лёгкостью освоите практически весь контент: детально изучите каждую из карт, постреляете из всех стволов, вдоволь поиграете за все три класса и откроете бо́льшую часть пассивных умений. Коллективная игра Мимолётная кооперативная забава, не способная подарить действительно сильных и долгоиграющих впечатлений. Общее впечатление Хоть FBC: Firebreak и не получится назвать объективно плохой игрой, она едва ли соответствует как высоким стандартам Remedy, так и планке современных сетевых шутеров,

Оценка: 6,0/10

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