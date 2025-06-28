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FBC: Firebreak — контроль потерян. Рецензия
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Играли на PC
В Старейшем Доме уже несколько лет неспокойно: этажи штаб-квартиры Федерального Бюро Контроля превратились в чрезвычайно опасные зоны, а сотрудники — в безвольных слуг паранормальной сущности. И вот опасность стала настолько осязаемой, что руководство наконец-то решило разобраться с затяжным кризисом и подключило к ответственному заданию отряд «Файрбрейк». Это подразделение виртуозных технарей, которые с помощью ремонтных навыков, ловкого обращения с нужным оборудованием и, разумеется, доброй порции свинца, могут решить практически любую проблему. И теперь нам, в составе группы из трёх работяг, предстоит наводить порядок в Старейшем Доме, регулярно попадая в самые причудливые передряги. Предстоит охота за одержимым светофором, починка приборов, стоя по колено в гуще экзогенной массы, сражение с гигантским монстром, состоящим из стикеров, и напряжённые перестрелки с ордами Ииcсов… во время совместного принятия душа.
⇡#За работу!
Концептуально FBC: Firebreak действительно необычна — кооперативный шутер во вселенной Remedy, созданной под влиянием SCP Foundation, но не лишенной собственных любопытных особенностей. Действие развивается в стенах Старейшего Дома, штаб-квартире местной организации по контролю над паранормальными явлениями, где группе ремонтников предстоит разбираться с разными причудливыми катаклизмами. Причём катаклизмы — один причудливее другого. Например, на одном из этажей всё пространство заполонили стикеры, и их нужно уничтожать всеми доступными средствами, включая огнестрел, а, скажем, другой уровень комплекса облепили мерзкие гигантские пиявки, облучающие всё и всех вокруг. Где-то ледяные аномалии создают абсолютно нерабочую атмосферу и их надо немного «разогреть», а где-то обстановка уже настолько раскалилась, что, наоборот, — не мешало бы сбросить высокий градус, починив систему охлаждения.
Словом, работы невпроворот! Решать паранормально-бытовые проблемы Старейшего Дома предстоит электрику, технику и ликвидатору. Первый специалист с помощью своего электрокинетического разрядника может быстро «завести» любой электрический прибор, техник, вооружённый здоровенным гаечным ключом, шустро устраняет механические неисправности, а ликвидатор с рычажным жидкостным выбрасывателем наперевес тушит пожары и смывает с коллег разнообразные нечистоты. К слову, каждый из видов работ (кроме мытья коллег) могут выполнять представители любого класса, но если электрик будет тушить пожар, то руками, а это сравнительно дольше, да и мини-игра, сопровождающая процесс, довольно быстро приедается.
Различаются классы (или, как их называет игра, «кризисные наборы») и боевыми опциями. Скажем, рабочие инструменты можно использовать не только по назначению, но и отбиваться ими от паранормальных супостатов: лупить гадов гаечным ключом или, скажем, угощать разрядами тока. Но есть у работяг и специальные боевые опции (которые, кстати, поначалу недоступны — их надо покупать за добытую на вылазках валюту в своеобразном боевом пропуске). Техник, например, устанавливает вертлюжную пушку, которая стреляет в противников в зоне поражения. Электрик ставит на поле боя бумбокс, который будет приманивать врагов, а когда получит от них достаточно урона, мощно взорвётся. А ликвидатор может помочь потрёпанной команде, вовремя поставив увлажнитель, — прибор смоет с героев труда всю налипшую гадость и восстановит пошатнувшееся здоровье.
И, конечно, в каждом «кризисном наборе» предусмотрен своеобразный туз в рукаве — параутилитарность, способная вытащить команду даже из самой горячей заварушки. Например, ликвидатор приделывает к своему «водомёту» чайник и начинает разбрасываться раскалённой субстанцией, испепеляя всех, кто попадётся на пути. Техник соединяет с гаечным ключом свинью-копилку и устраивает врагам феерию взрывной боли. А электрик стреляет в толпу садовым гномом, что вызывает электрическую бурю — настолько мощную, что и самого оператора может ненароком отправить в нокаут.
Огонь по своим в FBC: Firebreak, кстати, вполне реален, и в ходе плотной перестрелки стоит действовать аккуратно и внимательно, чтобы ненароком не уложить всю команду. С толком и расстановкой стоит подходить и к подготовке к миссиям: выбирать тот «кризисный набор», которого ещё нет в команде; собрать наиболее эффективный комплект пассивных навыков (открываются с получением новых уровней профиля). И, конечно, не будет лишним заранее продумывать тактику и зоны ответственности на задании. Впрочем, даже не особенно сыгранная команда с отсутствующим планом и хаотичным исполнением не обречена на провал, ведь зоны в Firebreak небольшие, а у команды всегда есть право на ошибку в виде ресурса на возрождение. И если вам кажется, что игра не бросает серьезного вызова, то вам не кажется. За почти пятнадцать часов я лишь раз увидела экран провала миссии. И это проблема. Впрочем, их у Firebreak и без того хватает…
⇡#Раскрылась… и закрылась
Пожалуй, первым ощутимым недостатком проекта являются его первые часы, которые буквально нужно пересилить. Ведь ощущаются ранние задания не как лихое развлечение, а как самая настоящая рутинная работа: делаешь одно и то же, раз за разом, даже малейшего вызова на этих стадиях игра не бросает, зато явно переоценивает уровень веселья стрельбы по стикерам или монотонного перетаскивания обогревателей. Но стоит открыть пару пушек получше, освоиться с классами и начать выбираться в более сложные вылазки, как Firebreak внезапно раскрывается, становясь действительно задорным сессионным развлечением.
Особенно когда на вылазках открываются уровни доступа. Первый, доступный с самого начала, даёт возможность пройти только первую, самую скучную, зону миссии. На втором открывается ещё одна, предлагающая те же механики, но в более сложной вариации. Третий уровень доступа открывает кульминацию всей вылазки с куда более замысловатыми целями. Например, в задании «Лютый жар» предстоит тушить пламя с помощью бочек со специальной жидкостью, и параллельно прятаться от испепеляющих огненных выбросов; в «Управлении с земли» — подготовить запуск ракеты и осуществить взлёт; а в «Морозилке» потребуется провести причудливый ритуал, включающий в себя поиск манекенов и усаживание тех в люльку фуникулёра. Добавьте к этому нескончаемые орды врагов, среди которых будет всё больше опасных элитных представителей, и вот рабочая рутина превращается в крайне насыщенное действо.
А чтобы было ещё веселее, можно активировать «заражения». И тогда в каждой зоне вас будут ждать одержимые предметы, вроде светофора, который ограничивает возможности перемещения рабочих, шлема, дающего противникам дополнительные слои брони, или, скажем, ломика, что периодически ломает приборы. Справиться с этими напастями привычными способами не получится, но если знать один секрет («заражённые» предметы с лёгкостью уничтожаются специальным орудием, которое можно найти на локациях), то решается вопрос довольно быстро.
Увы, одно-два полных прохождения каждого из заданий, и вот уже в игре попросту нечего делать. Снова приходит чувство монотонности, и внезапно понимаешь, что за причудливой обёрткой скрывается типовой представитель своего жанра. При этом лишенный каких-либо нюансов или интересных находок, которые вызывают желание многократно проходить одни и те же задания — то есть отсутствует ключевая для подобных развлечений составляющая, сделавшая Left 4 Dead, Warhammer: Vermintide или, скажем Helldivers 2 (FBC: Firebreak явно старается походить настроением именно на неё) хитами. Это может быть развитие сквозного сюжета, изменение условий в общем игровом мире, ценные награды, развивающие геймплей, или проработанная кривая сложности. Но в сетевом шутере от Remedy ничего подобного нет: даже самая высокая сложность не станет преградой для более-менее слаженной группы, все сто́ящие награды будут открыты часов за семь-восемь, а наши экспедиции не окажут и крупицы влияния ни на эту вселенную, ни на внутриигровой нарратив.
И последнее, пожалуй, разочаровывает больше всего — студия, любимая игроками за свои сценарные изыски, выпустила проект, напрочь лишённый хоть какой-то сюжетной ценности. Да и в принципе FBC: Firebreak едва ли выходит за рамки незатейливой забавы на пару вечеров — ей просто нечего предложить. Отсюда и закономерное падение онлайна игры — всего за неделю среднее количество активных игроков сократилось с пары тысяч до сотни. На этом фоне уже не кажутся настолько значимыми неприятности, с которыми столкнулись игроки из РФ — вроде проблем со входом в игру, или внезапным исчезновением проекта из регионального сегмента Steam. Пусть и непреднамеренно, но эти неурядицы сэкономили деньги и время многих российских игроков.
***
FBC: Firebreak не получится посоветовать ни поклонникам студии Remedy, ни ценителям кооперативных шутеров. Игра не выходит за рамки незатейливого и, временами, весёлого сетевого экшена, в котором едва ли получится задержаться надолго. Особенно учитывая то, что активных игроков всё меньше и меньше. Несмотря на заверения студии всё исправить, сложно представить, как Firebreak может обрести широкую популярность или хотя бы стать нишевой забавой со стабильной базой преданных поклонников.
Достоинства:
Недостатки:
Оценка: 6,0/10
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