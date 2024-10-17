Новая планета, кооператив на четверых и ранний доступ в 2025 году: Subnautica 2 всплыла на поверхность

Издательство Krafton и разработчики из студии Unknown Worlds Entertainment в рамках презентации Xbox Partner Preview представили подводный симулятор выживания Subnautica 2. Анонс сопровождался кинематографическим трейлером.

В соответствии с откровениями из финансовых отчётов Krafton вторая Subnautica отправит игроков осваивать новую отдалённую планету и выживать не только в одиночку, но и в онлайн-кооперативе на четырёх человек.

«Исследуйте загадочные руины, стройте уникальные базы, погружайтесь глубже в мир. Вызовы этой планеты непредсказуемыми и необычными способами проверят вашу изобретательность и умение адаптироваться», — интригуют авторы.

Обещают крафтинг (от простых вещей до подводных аппаратов), переработанную систему строительства, разнообразные биомы, таинственные формы жизни и ужасы глубин. Поддержка русского языка не заявлена.

Subnautica 2 уйдёт на глубину раннего доступа в 2025 году. Игра создаётся для PC (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store), Xbox Series X и S. На релизе изначальной версии игра сразу попадёт в Game Pass.