Subnautica 2 оказалась игрой-сервисом, зато с кооперативом — подробности «мультиплеерного сиквела» от Krafton

Южнокорейский издатель Krafton, которому принадлежит студия Unknown Worlds Entertainment, не спешит анонсировать Subnautica 2, но продолжает делиться её подробностями в своих финансовых отчётах.

Напомним, следующая Subnautica впервые засветилась в отчёте Krafton за третий квартал 2023 года и позиционировалась в нём как «приключенческое выживание» с релизом в первой половине 2025-го на ПК и консолях.

В отчёте Krafton за четвёртый квартал 2023 года проект получил название Subnautica 2 и заявлен уже на 2024-й. Вполне возможно, речь идёт о старте периода раннего доступа, который был у оригинальной игры.

Кроме того, теперь Krafton описывает Subnautica 2 как «мультиплеерный сиквел» с «моделью игр-сервисов и повышенной реиграбельностью», преследующий цель увеличения фанатской базы.

Krafton отмечает, что в Subnautica 2 будет как одиночный режим, так и возможность исследовать «совершенно новую чужеземную планету» (речь про «океанический мир») в кооперативе с поддержкой до четырёх человек.

В документе упоминается, что Subnautica 2 порадует «потрясающей стилизованной графикой» на Unreal Engine 5. Проверить это утверждение возможным не представляется, так как ни одного кадра из игры пока нет.

Учитывая относительно близкий релиз, анонс Subnautica 2 уже наверняка не за горами. В 2024 году от Krafton также должны выйти симулятор жизни inZOI, PvPvE-шутер Black Budget (кодовое название) и мобильная версия Dark and Darker.