Представлены телевизоры Sber 7000 с беспультовым управлением и встроенным «ГигаЧатом»

Компания «Сбер» представила обновлённую линейку телевизоров Sber 7000, которые отличает глубокая интеграция с помощником на базе искусственного интеллекта «ГигаЧат» — управлять этими телевизорами можно при помощи голосовых команд без пульта. Модели с экранами на 43 и 55 дюймов уже поступили в продажу.

Виртуальный помощник с генеративным ИИ с лёгкостью находит нужную пользователю информацию, запоминает его предпочтения и предлагает релевантный контент. Он избавляет от необходимости переключаться между приложениями — достаточно обсудить интересующие вопросы с «ГигаЧатом» и сразу начать просмотр. За управление телевизором с помощью голосовых команд и без пульта отвечает технология Farfield: четыре встроенных микрофона распознают команды даже шёпотом и на расстоянии до пяти метров. В спящем режиме с отключённым экраном телевизоры серии Sber 7000 могут работать как умные колонки — играть музыку или управлять умным домом.

Телевизоры работают под управлением ОС «Салют ТВ», обладающей глубокой интеграцией с «ГигаЧатом». Генеративный ИИ может выполнять простые голосовые технические команды, такие как «громкость 50» или «пауза», а также работать с более сложными задачами. «ГигаЧат» расскажет о популярном сериале и сразу запустит его в онлайн-кинотеатре; у него можно запросить программу телепередач конкретного телеканала; виртуальный помощник подберёт несколько фильмов и отфильтрует их по определённым критериям. Можно даже найти фильм, не помня название, достаточно, например, сказать, что в этой ленте «Шурик изобретает машину времени».

За яркую и контрастную картинку в телевизорах Sber 7000 отвечает технология QLED, за плавность и чёткость — МЕМС; дополнительно качество изображения повышает функция AI Picture Quality. Телевизоры новой серии будут доступны в вариантах с экранами диагональю от 43 до 65 дюймов; модели на 43 и 55 дюймов уже поступили в продажу по цене от 27 990 руб.