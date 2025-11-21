Сегодня 21 ноября 2025
У Джеффа Безоса появится своя лунная ракета — лучше и дешевле варианта NASA для Artemis

Компания Blue Origin, основанная главой Amazon Джеффом Безосом (Jeff Bezos), поделилась масштабными планами по модернизации своей частично многоразовой тяжёлой ракеты-носителя New Glenn. Это произошло всего через неделю после успешного второго орбитального запуска ракеты, когда её первая ступень впервые была благополучно посажена на морскую платформу, что вдохновило руководство компании начать строить грандиозные планы на будущее.

Источник изображений: Blue Origin

Источник изображений: Blue Origin

Новый генеральный директор Дейв Лимп (бывший топ-менеджер Amazon) подчеркнул, что компания переходит от культуры исследований и разработок к серийному производству и эксплуатации новых ракет-носителей, и New Glenn — это лишь начало пути. Очевидно, это намёк на резкое ускорение темпов Blue Origin после многолетнего выслушивания критики в свой адрес за медлительность (кто бы ещё Boeing подтолкнул).

Итак, Blue Origin представила поэтапный план улучшений, которые начнут вводиться уже с третьего пуска в первой половине 2026 года. Среди них — рост тяги двигателей BE-4 (с 2447 до 2847 кН) и BE-3U (с 1423 до 1 779 кН), использование сверхохлаждённого криогенного топлива, многоразовый обтекатель полезной нагрузки, улучшенный теплозащитный экран для ускорения подготовки к повторным запускам и более дешёвые баки (вероятно, второй) ступени. Изначально итеративное проектирование ракеты-носителя New Glenn, по словам руководства, позволит быстро создать новую ракету-носитель сверхтяжёлого класса.

Ожидается, что изменения значительно повысят надёжность, грузоподъёмность и частоту пусков как текущей версии New Glenn 7×2 (7 двигателей на первой ступени и 2 на второй), так и будущей модификации New Glenn 9×4 (9 двигателей BE-4 на первой ступени и 4 двигателя BE-3U на второй). Также благодаря увеличенному до 8,7 м обтекателю ракета New Glenn 9×4 превысит размеры с ракеты Saturn V.

Грузоподъёмность модифицированной ракеты превысит 70 т на низкую околоземную орбиту, составит 14 т на геостационарную орбиту и обеспечит доставку 20 т к Луне. Первая ступень останется полностью многоразовой. Обе версии (7×2 и 9×4) будут летать параллельно, чтобы удовлетворить спектр заказчиков.

Дебют New Glenn 9×4 возможен уже в 2027 году, хотя официальной информации на этот счёт нет. По характеристикам New Glenn 9×4 приближается к лунной ракете NASA SLS (Block 1), но при этом имеет многоразовую первую ступень, больший обтекатель и обещает сделать стоимость запуска на порядок ниже. В долгосрочной перспективе это делает Blue Origin потенциально серьёзным конкурентом SpaceX в сегменте тяжёлых и сверхтяжёлых носителей.

Источник:

Теги: blue origin, ракета-носитель
