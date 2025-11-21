Сегодня 21 ноября 2025
Назван самый популярный бренд смартфонов среди россиян — Xiaomi теперь только на втором месте

Смартфоны Apple впервые стали самыми используемыми устройствами среди абонентов российских мобильных операторов, обойдя Xiaomi, которые лидировали годом ранее. По данным МТС, крупнейшего оператора с 83,2 млн абонентов, по итогам третьего квартала 2025 года доля iPhone достигла 21,92 %. В «Билайне» доля Apple составила 17,8 % (рост 1,1 % за год), «МегаФон» также подтвердил лидерство бренда, а компания «Т2» отказалась от комментариев.

iPhone 11, выпущенный в 2019 году, в пятый раз подряд возглавил рейтинг самых популярных моделей в сети МТС, сообщает РБК. В топ-5 также вошли Realme Note 50, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro и iPhone XR. Эксперты связывают устойчивую популярность старых iPhone с их достаточной производительностью, качеством камеры, автономностью и ремонтопригодностью. Представитель МТС отметил, что большинство повседневных задач успешно решаются на этом устройстве, а рост цен и замедление обновления техники заставляют пользователей дольше оставаться на проверенных моделях.

Источник изображения: МТС

Источник изображения: МТС, РБК

Технологический блогер Сергей Вильянов добавил, что iPhone 11 стал технологическим прорывом, а последующие модели развивались слишком плавно, чтобы мотивировать замену. Кроме того, у последней предсанкционной модели — iPhone 13 — сохранилась поддержка VoWiFi, важная для многих. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин назвал iPhone 11 пиковым: все новые модели продаются хуже, а доля Apple на российском рынке снизилась с 17 % в феврале 2022 года до менее чем 4 % на текущий момент. Он прогнозирует, что через три года (максимум — пять лет) доминирование iPhone в абонентских базах операторов завершится, поскольку новых продаж последних моделей недостаточно для замены устаревающих устройств.

Источник изображения: МТС, РБК

Источник изображения: МТС, РБК

Тем не менее, в 2025 году около 10 % владельцев iPhone 11 перешли на iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, чьи продажи в рознице МТС в октябре–ноябре выросли на 90 % в годовом выражении. Ещё 4 % временно использовали другие смартфоны, но вернулись к iPhone 11. Среди самых продаваемых iPhone за всю историю оказались модели 6 и 6 Plus (224 млн штук), 11 (159 млн), 7 и 7 Plus (150 млн), iPhone XR (135 млн) и 5s (130 млн). Выручка Apple от продаж iPhone за девять месяцев 2025 года составила $209,6 млрд (+4 % к прошлому году), общая выручка компании равняется $416,2 млрд (+6 %).

Источник:

Теги: apple iphone, российский рынок, смартфоны
