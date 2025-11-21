Сегодня 21 ноября 2025
Bethesda представила рабочий Pip-Boy 3000 из Fallout — с фальшивым счётчиком Гейгера за $300

Представители игровой индустрии находят всё новые способы заработка на любителях этого жанра цифровых развлечений. Компания Bethesda при поддержке The Wand Company вывела на рынок реплику носимого на запястье компьютера Pip-Boy 3000 из игр серии Fallout, которую можно будет купить за $300 в фирменном онлайн-магазине к лету следующего года.

Источник изображений: Bethesda

Источник изображений: Bethesda

Корпус, сочетающий металлические и пластиковые элементы с мягкой оболочкой в месте контакта с предплечьем пользователя, увенчан 4-дюймовым ЖК-дисплеем, который функционирует в нескольких режимах и позволяет перелистывать скопированные из игры тематические вкладки, а также запускать мини-игру Atomic Command. К устройству также можно подключить проводные наушники, предусмотрены встроенный фонарик и штатная подставка для хранения. Компьютер также может выступать в роли будильника.

Одной из необычных функций аксессуара является имитация работы дозиметра, который в действительности показывает интенсивность сигнала FM-ретрансляторов, но сопровождает индикацию характерным зловещим треском, имитирующим работу счётчика Гейгера. Крепление на руке можно адаптировать в соответствии с антропометрическими характеристиками каждого человека за счёт предусмотренных в комплекте вставок. Ещё одна особенность заключается в имитации нестабильной работы дисплея в виде дрожащего изображения, которую можно «исправить» лёгким ударом по корпусу устройства — за управление в данном случае отвечает встроенный акселерометр.

Источник:

Теги: bethesda, реплика, fallout
