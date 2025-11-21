Обнаружен Android-троян Sturnus, который перехватывает сообщения в WhatsApp и Telegram

Обнаружен новый банковский троян под названием Sturnus, способный перехватывать сообщения с платформ со сквозным шифрованием, в том числе WhatsApp, Telegram и Signal. Вредоносное приложение может также полностью контролировать заражённое устройство.

Разработка Sturnus всё ещё продолжается, но приложение уже является полностью функциональным — оно настроено атаковать учётные записи нескольких европейских финансовых организаций. Это мощный вредонос, при работе которого используется сочетание открытого текста, а также зашифрованных RSA и AES данных для связи с управляющим сервером (C2).

Развёртывание трояна начинается с установки пользователем вредоносного APK-приложения для Android, которое маскируется под Google Chrome или пиратский магазин приложений Preemix Box. Исследователям не удалось выяснить, как распространяется вредонос — они предполагают, что используется реклама или методы социальной инженерии. После установки приложение подключается к инфраструктуре C2 и регистрирует жертву при помощи обмена зашифрованными данными. По протоколу HTTPS устанавливается зашифрованный канал связи для передачи команд и кражи данных; устанавливается также зашифрованный при помощи AES канал WebSocket для управления заражённым устройством и осуществления мониторинга в реальном времени.

Используя службы специальных возможностей, Sturnus считывает текст с экрана, перехватывает вводимые жертвой данные, наблюдает за структурой пользовательского интерфейса, обнаруживает запуск приложений, нажимает кнопки, прокручивает страницы, вставляет текст и управляет другими функциями смартфона. Для обретения полного контроля над устройством Sturnus получает права администратора, обладая которыми отслеживает смену паролей и попытки разблокировки и может даже удалённо блокировать устройство. Приложение пытается лишить пользователя его привилегий и препятствует удалению себя с устройства — требуется вручную отозвать права администратора.

Когда пользователь открывает WhatsApp, Telegram или Signal, троян Sturnus использует свои привилегии, чтобы перехватывать содержимое сообщений, набранный текст, имена, контакты и другие данные переписки. Он обходит средства защиты сквозным шифрованием, потому что получает доступ к сообщениям уже после того, как легитимный мессенджер их расшифровал. Используя службы специальных возможностей, приложение может переходить в режим удалённого управления — в нём злоумышленники могут нажимать кнопки, вводить текст, прокручивать страницы и перемещаться по интерфейсу ОС смартфона и приложений. По готовности хакеры перекрывают экран чёрным фоном и выполняют скрытые от жертвы действия — это могут быть денежные переводы в банковских приложениях, подтверждения в диалоговых окнах, прохождение экранов многофакторной авторизации, они также могут менять настройки и устанавливать новые приложения.

Разработка Sturnus ещё не завершена, утверждают исследователи, и пока приложение используется нечасто и случайным образом, видимо, для тестирования, а не в полномасштабных кампаниях. Но его возможности делают троян опасной угрозой, на которую следует обратить внимание. Сейчас атаки Sturnus проводятся в небольшом количестве преимущественно по странам Южной и Центральной Европы. Владельцам Android-устройств традиционно рекомендуется не устанавливать файлы APK из непроверенных источников, не отключать «Play Защиту» и не предоставлять приложениям доступов без насущной необходимости.