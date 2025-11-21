Российские итоги HUAWEI XMAGE 2025 и выставка «Фото[графическое] путешествие»

Совсем недавно мы рассказывали об итогах мирового конкурса HUAWEI XMAGE 2025, которые подвели в Париже в рамках ежегодной фотоярмарки Paris Photo 2025. Что же, теперь пришла пора подвести итоги и российской части этого конкурса, тем более что для этого Huawei выбрала место не менее знаковое.

Да что уж там, даже более знаковое – Государственную Третьяковскую галерею (точнее – ее филиал на Крымском валу).

В данном случае фотографии с конкурса, проводившегося с 24 июля по 30 сентября, попали в рамки уже не ярмарки, а полноценной (и весьма любопытной) выставки «Фото[графическое] путешествие». На ней оказались представлены фотографии из коллекции итальянского журналиста Роберто Скарфоне, переданные им в дар Третьяковской галерее. Это более 300 снимков из Европы, Азии, Африки и Америки, созданных на рубеже веков и связанных с темой культурного туризма: неаполитанские виды Джорджио Зоммера, портреты бедуинов Жана Гейзера и египтянок в национальных костюмах Ипполита Арну, и другие работы полуторавековой давности, вплоть до снимков, датированных 1860-ми годами.

Причем да, эти работы вполне относятся к жанру тревел-фото – вероятно, самому распространенному сегодня, в век упростившихся путешествий и общедоступной техники для снимков.

И как раз это и создало рамку для интеграции в экспозицию цифровых фото, сделанных на смартфоны Huawei, выбранных из числа конкурсантов HUAWEI XMAGE Awards 2025. Они оказались выведены в отдельное мультимедийное пространство в виде трех планшетов с непрерывным слайдшоу. Для каждого – подобрана своя тема: «Город», «Природа» и «Образ путешествия». Причем в подборке оказались представлены как работы российских фотографов, так и лауреаты международного конкурса.

Помимо фотографий, на выставке также собраны графические работы русских художников Бориса Григорьева, Алексея Кравченко, Александра Куприна, Михаила Ларионова, Лазаря Лисицкого, Роберта Фалька, Николая Ульянова и других – для рифмы с фотографиями и большей глубины экспозиции.

Но, на мой вкус, как раз цифровые фото, по большей части любительские, сделанные на смартфон, создают более интересную рифму – очень любопытно сравнить не столько даже очевидный прогресс технологий, сколько сам подход к съемке достопримечательностей и человека среди этих достопримечательностей. Можно подметить, что куда большая свобода творчества (равно как и переизбыток «обычных» фотографий с мест) ведет к большему вниманию к деталям вместо фотофиксации (пусть и достаточно совершенной по композиции).

Фотографии победителей и финалистов российской части премии HUAWEI XMAGE 2025

Также в Третьяковской галерее на Крымском валу нашлось место и офлайн-стенду с работами конкурсантов, прошедших в финал российской премии HUAWEI XMAGE 2025 (и тремя победителями международной премии). Ознакомиться с полными итогами премии можно по этой ссылке, здесь же предложим вашему вниманию галерею с избранными работами – она расположена выше.

Отмечу, что шикарных фотографий, представленных в рамках экспозиции оказалась масса – остается только с сожалением посетовать на отсутствие интеграции российского конкурса и международного, где российские пользователи имели бы очень неплохие шансы.