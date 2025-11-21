Сегодня 21 ноября 2025
Журналисты выяснили, когда выйдет ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag — ждать осталось недолго

Французский издатель и разработчик Ubisoft до сих пор не анонсировал окружённый слухами ремейк пиратского экшена с открытым миром Assassin’s Creed IV: Black Flag, однако, похоже, возвращения Эдварда Кенуэя ждать осталось недолго.

Источник изображений: Ubisoft

В новом финансовом отчёте Ubisoft упомянула, что в первом квартале 2026 года (то есть до конца марта) планирует выпуск четырёх игр: ремейка Prince of Persia: The Sands of Time, Rainbow Six Mobile, The Division Resurgence и некой неанонсированной.

По данным информаторов портала Insider Gaming, под загадочным проектом подразумевается как раз ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag. Именно он якобы ожидается с 1 января по 31 марта 2026 года.

Источники Insider Gaming также предоставили более точную информацию о сроках релиза обновлённой Assassin’s Creed IV: Black Flag. Ремейк якобы поступит в продажу на неделе с 23 по 29 марта 2026 года.

Последние десять лет Ubisoft чаще всего выпускала игры серии по пятницам (Syndicate, Origins, Odyssey), хотя два новейших релиза (Mirage, Shadows) пришлись на четверг. Так что наиболее вероятная дата выхода ремейка Black Flag — 26 или 27 марта.

Согласно неофициальной информации, ремейк Black Flag создаётся на модифицированном движке Anvil, предложит бесшовные переходы между сушей и морем, переработанные механики и новый сюжетный контент.

Assassin’s Creed IV: Black Flag дебютировала в октябре 2013 года на PS3, Xbox 360 и Nintendo Wii U, а в ноябре добралась до PC, PS4 и Xbox One. За десять лет с релиза аудитория игры превысила 34 млн человек.

assassin's creed iv: black flag, ubisoft, ролевой экшен
