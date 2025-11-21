Joby Aviation подала в суд на конкурента Archer за кражу технологий аэротакси

Разработчик электрических аэротакси Joby Aviation подал в суд на своего конкурента Archer Aviation, обвинив его в использовании секретных технологий, которые якобы похитил сотрудник, перешедший из одной компании в другую.

Иск, поданный накануне в калифорнийский суд, включает ряд обвинений против Archer и бывшего сотрудника Joby Джорджа Киворка (George Kivork) — истец утверждает, что перешедший к конкуренту бывший сотрудник похитил информацию, составляющую коммерческую тайну, и Archer впоследствии ей воспользовалась. За два дня до объявления о своём уходе, уверяет Joby, он украл документы, в которых приводились конфиденциальные условия партнёрства, бизнес-стратегии и стратегии регулирования, стратегии развития вертипортов и доступа в аэропорты, а также техническая информация о летательных аппаратах и о деятельности Joby. В результате Archer якобы вышла на стратегического партнёра Joby и раскрыла ему, что знает об условиях сотрудничества конкурента с ним. Эта информация была известна Киворку и содержалась в файлах, которые он предположительно украл. Указанные действия посчитавшая себя пострадавшей сторона охарактеризовала как корпоративный шпионаж.

«Joby прибегла к безосновательной судебной тяжбе в попытке отвлечь внимание от собственных недоработок и замедлить работу своего ведущего конкурента. Дело Joby начисто лишено оснований. В иске, связанном с сотрудником нетехнического профиля, недавно устроившимся в отдел развития бизнеса Archer, не упоминается ни одной конкретной коммерческой тайны, не говоря уже о доказательствах незаконного присвоения. Как известно Joby, в Archer действуют строгие процедуры введения новых сотрудников в должность, исключающие то, в чём её обвиняют. Joby недобросовестно пытается использовать правовую систему в качестве оружия, чтобы посредством сомнительных судебных разбирательств добиться того, на что неспособна посредством честной конкуренции. Archer по-прежнему считает своим приоритетом построение будущего передовой авиации в Америке», — прокомментировал инцидент ресурсу TechCrunch директор Archer по юридическим вопросам и стратегии Эрик Лентелл (Eric Lentell).

Штаб-квартиры Archer и Joby находятся в Калифорнии; обе компании вышли на биржу в 2021 году через SPAC-поглощение; обе разрабатывают электрические воздушные такси и рассчитывают на применение своих технологий в оборонной сфере. Судебное разбирательство значительно ожесточит конкуренцию между двумя компаниями. В 2021 году ныне входящая в Boeing компания Wisk также подала на Archer в суд за «наглую кражу» конфиденциальной информации и интеллектуальной собственности — тогда бывший сотрудник компании якобы похитил у неё более 50 объектов, составляющих коммерческую тайну, и перешёл на работу в Archer. Судебное разбирательство тянулось два года, после чего стороны урегулировали спор и согласились на сотрудничество.