МТС, «МегаФона» и Т2 пригрозили «Билайну...
МТС, «МегаФона» и Т2 пригрозили «Билайну» судом за агрессивное переманивание абонентов

«ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») отказался отменять маркетинговую акцию, по условиям которой новые абоненты, перешедшие со своим номером от других операторов, получают бессрочную скидку и денежные выплаты за входящие звонки. Об этом сообщили в пресс-службе компании в ответ на коллективное обращение МТС, «МегаФона» и Т2, потребовавших прекратить инициативу и пригрозивших обратиться в суд и в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Источник изображения: Paul Hanaoka/Unsplash

Источник изображения: Paul Hanaoka/Unsplash

Согласно условиям акции, разъясняет РБК, запущенной в середине ноября, абоненты получают 50-процентную скидку на оплату услуг связи на неограниченный срок. Кроме того, за каждую полную минуту разговора, на который абонент отвечает при вызове с номера другого оператора, ему начисляется 50 копеек на счёт мобильного телефона.

В «ВымпелКоме» пояснили, что их маркетинговые инициативы основаны на «уже зарекомендовавших себя практиках», адаптированных для телекоммуникационного рынка. Представители компании отметили, что при соединении вызовов между сетями действует система межоператорских взаиморасчётов (интерконнекта), по которой оператор получает доход (в среднем 1 рубль за минуту) за завершённые в его сети вызовы других операторов. Часть этой ценности, по мнению «ВымпелКома», логично делить с клиентом, аналогично тому, как это делается в банковской сфере (кешбэк) или на маркетплейсах (возврат части комиссии в виде баллов).

Источник изображения: «Билайн»

Источник изображения: «Билайн»

В компании заявили, что такой подход делает конкуренцию более здоровой. «Мы уверены, что рынок связи созрел для моделей, в которых выгода формируется не за счет лишних обещаний, а за счет реальной экономики услуги и честных условий. Такой подход делает конкуренцию более здоровой и помогает рынку развиваться», — отметили в пресс-службе «ВымпелКома».

Тройка операторов расценила маркетинговые акции конкурента как направленные на причинение им убытков. В антимонопольной службе заявили, что готовы рассмотреть действия «ВымпелКома» и при наличии оснований принять меры.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: билайн, сотовые операторы, россия
