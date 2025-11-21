Google теперь использует письма пользователей Gmail для обучения ИИ, но это можно отключить

Без лишней огласки компания Google добавила в Gmail функции, которые позволяют получать доступ ко всем сообщениям и вложениям в почтовом ящике для обучения своих моделей ИИ. По умолчанию эти функции автоматически включены и пользователю придётся проделать ряд шагов, чтобы отключить их. Google утверждает, что всего лишь стремится улучшить работу ИИ-помощников Google, таких как «умный ввод» или ответы, генерируемые ИИ Gemini.

По словам Google, новые функции Gmail помогут пользователям быстрее писать письма и эффективнее управлять почтой. Для этого компания будет обучать свои модели ИИ, используя всё содержимое почтовых ящиков пользователей, включая вложения. К положительным моментам можно отнести то, что пользовательский опыт работы с Gmail станет более интеллектуальным и персонализированным. Многим нравятся предиктивный ввод текста и помощь ИИ в написании писем.

Но закрывать глаза на возможные риски не стоит. Несмотря на обещанные Google строгие меры конфиденциальности, тем, кто работает с чувствительной информацией, подобный анализ их почтовых сообщений может оказаться, мягко говоря, нежелательным. Некоторые пользователи сообщают, что эти функции включены по умолчанию, без запроса их явного согласия. Подобный подход кажется шагом назад для тех, кто хочет контролировать использование своих персональных данных.

Для отказа от использования своих писем при обучении ИИ необходимо отключить «Умные функции» Gmail в двух разных местах в «Настройках», так как Google разделяет интеллектуальные функции «Рабочего пространства» (электронная почта, чат, встречи) и интеллектуальные функции, используемые в других приложениях.

Отключение смарт-функций в настройках Gmail, Chat и Meet.

Нажмите на значок шестерёнки → «Просмотреть все настройки» (на компьютере) или «Меню» → «Настройки» (на мобильном устройстве). Нужно снять флажок с опции «Смарт-функции в Gmail, Chat и Meet». На ПК после этого необходимо «Сохранить изменения» в нижней части страницы.

Отключение смарт-функций Google Workspace.

В «Настройках» найдите смарт-функции Google Workspace. Нажмите «Управление настройками смарт-функций Workspace». Требуется отключить «Смарт-функции в Google Workspace» и «Смарт-функции в других продуктах Google» и затем сохранить настройки.

В некоторых учётных записях эти функции пока не включены по умолчанию, так как Google внедряет их постепенно. Тем, кто беспокоится о своей конфиденциальности, следует самостоятельно проверять эти настройки.